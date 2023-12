Jouez sans fil à vos jeux VR PC sur Quest grâce au nouveau logiciel de streaming de Steam

Il s'agit en gros d'une version officielle de Virtual Desktop. Cela vous intrigue-t-il ?

Tl;dr Steam lance un outil pour streamer sans fil les jeux VR sur PC.

L’outil s’appelle Steam Link et est disponible pour Meta Quest.

Les utilisateurs auront toujours besoin d’un PC capable de gérer les jeux VR.

Une connexion à un routeur WiFi 5 GHz est nécessaire.

L’accessibilité de la réalité virtuelle renforcée

En matière de réalité virtuelle (VR), le géant du jeu vidéo Steam a récemment fait un pas de géant. Le lancement de l’outil Steam Link promet maintenant de rendre l’expérience VR encore plus accessible. Destiné aux utilisateurs des casques Meta Quest, y compris les versions 2, 3 et Pro, Steam Link facilite le jeu en permettant de streamer sans fil les titres VR de votre bibliothèque Steam, directement sur le casque, offrant une liberté de mouvement sans précédent.

Une alternative aux connexions filaires obligatoires

Jusqu’à présent, l’une des principales limites de l’utilisation de la VR sur PC résidait dans l’obligation d’une connexion filaire entre le casque et l’ordinateur. Il existait des solutions alternatives, comme Virtual Desktop, qui permettait une diffusion sans fil, mais aucune n’était aussi directe que cette nouvelle offre de Steam.

Quelques prérequis

“Il y a une mise en garde importante” pourtant. Tout comme avec Virtual Desktop, vous aurez toujours besoin d’un PC capable de supporter des jeux VR haut de gamme. Il est également recommandé d’avoir une configuration avec une carte graphique NVIDIA GTX970 ou supérieure, 16 Go de RAM et Windows 10 ou plus récent. De plus, pour utiliser Steam Link, il est nécessaire de disposer d’un routeur Wi-Fi 5 GHz, les deux appareils devant être connectés au même réseau.

Un pas de plus vers la démocratisation de la VR

Bien que certains utilisateurs utilisent déjà Virtual Desktop, cette nouvelle offre ouvre la porte à un public plus large pour des jeux populaires tels que Half-Life: Alyx. Et avec le streaming sans fil, on peut raisonnablement s’attendre à une augmentation significative du nombre d’utilisateurs de jeux VR.