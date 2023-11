Arken Age : un jeu d’action-aventure en réalité virtuelle dans un monde fantastique

VitruviusVR dévoile Arken Age.

Dans Arken Age du studio canadien VitruviusVR, les joueurs seront amenés à participer à des combats entièrement basés sur la physique en utilisant des épées et des fusils infusés d’Arkenite, et à explorer librement les environnements denses du Bio-Chasm, un monde fantastique terraformé créé par le Grand Arboriste, assiégés par la corruption neuronale d’Hyperion.

Le voyage des joueurs commencera dans la Tour du Gardien Céleste, sur les rives du Bio-Chasme. Son divin fondateur, le Grand Arboriste, a cessé de cultiver cette planète et toutes les transmissions qui lui ont été envoyées ont été accueillies par un silence abject. Les membres de la communauté devront découvrir la vérité sur la disparition du Grand Arboriste, s’allier à la race extraterrestre des Nara et prendre les armes contre l’usurpateur Hypérion et sa légion de soldats corrompus.

Un trailer pour Arken Age

Les joueurs incarneront une création biologique extraterrestre, dotée d’une mobilité totale et de la capacité de sauter, de s’accroupir, de grimper et de nager librement. Ils auront la possibilité de voir l’ensemble de leur corps à la première personne et de fixer toutes leurs armes physiquement sur leur personnage. Bien qu’ils ne soient pas les seules créatures polyvalentes de ce monde, les ennemis peuvent dynamiquement leur sauter dessus, escalader des bâtiments et passer d’un combat à l’arme à feu à longue portée à un combat à l’épée à courte portée en temps réel.

Ils peuvent également être poussés physiquement, renversés en balayant leurs pieds, empalés et ramassés, explosés en plein vol et démembrés au niveau de toutes leurs articulations mécaniques. Avec des ennemis imprévisibles et une liberté de mouvement totale, Arken Age offre une expérience de combat inégalée en réalité virtuelle. La sortie est fixée à début 2024 sur PS VR2 et SteamVR.