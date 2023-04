Joseph Staten, le directeur créatif de Halo Infinite, quitte Microsoft

Joseph Staten, l'un des grands noms de Halo, quitte Microsoft. Une nouvelle aventure s'ouvre à lui, le flou règne autour de la licence.

Dans toutes les industries, il y a des mouvements de personnel. C’est ce qui fait vivre le monde, pourrait-on dire. Certains départs, cependant, sont très remarqués. On pense notamment à ceux des grands cadres ou des figures publiques associées à une société, un produit ou une licence. Celles et ceux qui connaissent la saga Halo, par exemple, connaissent le nom de Joseph Staten. Aujourd’hui, l’homme a décidé de quitter la grande famille Microsoft.

Joseph Staten, l’un des créatifs derrière la franchise Halo, a donc pris la décision de quitter Microsoft. La nouvelle de son départ avait été annoncée par IGN au début du week-end. “Nous remercions Joseph pour ses nombreuses contributions à la licence Halo et à la Xbox dans son ensemble”, déclarait la firme de Redmond au blog américain. “Nous lui souhaitons tout le meilleur dans sa nouvelle aventure.” Joseph Staten avait rapidement confirmé l’information, quelques heures plus tard le même jour. “Hey tout le monde, en effet, je quitte bien Microsoft“, écrivait-il sur Twitter. “J’aurai bientôt davantage d’informations à partager, mais pour l’heure, je voudrais simplement remercier tous mes collègues chez Xbox pour leur compréhension et leur aide pendant que je me prépare à une toute nouvelle aventure.”

Joseph Staten fut scénariste et réalisateur des cinématiques pour les trois premiers jeux Halo de Bungie avant d’officier en tant que co-directeur créatif sur Destiny. Il avait quitté le studio en 2013 et rejoint Microsoft l’année suivante au poste de directeur créatif sénior au sein de l’équipe Xbox Games Studios. En 2020, il passait chez 343 Industries pour aider le studio à finaliser son travail sur Halo Infinite.

Le départ de Joseph Staten de Microsoft survient après quelques mois de grande incertitude autour de 343 et Halo. En janvier, l’entreprise réassignait Joseph Staten à sa division d’édition Xbox au moment où elle “licenciait au moins” 95 salariés. Un peu plus tard ce même mois, Bloomberg rapportait que le studio “travaillait de zéro” sur un nouveau jeu Halo pour tenter de relancer l’intérêt pour la franchise.

Hey folks, I am indeed leaving Microsoft. I'll have more info to share soon, but for now, I'd just like to thank all my @Xbox colleagues for all their understanding and support as I embark on a new adventure. https://t.co/oMR0LXOzZb

— Joseph Staten (@joestaten) April 8, 2023