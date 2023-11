John Wick 4 : Un nouveau personnage surprend malgré l’absence de Jackie Chan

Chad Stahelski évoque comment un nouveau personnage de John Wick: Chapitre 4 a surpassé les attentes, et ce, même sans la participation de Jackie Chan. À votre avis, qui aurait pu remplacer Jackie Chan ?

Tl;dr Chad Stahelski parle du rôle de Donnie Yen dans John Wick: Chapter 4.

Jackie Chan devait initialement jouer le personnage de Caine.

Le personnage s’est amélioré après l’implication de Yen.

Yen a apporté une nouvelle dimension au personnage de Caine.

Le rôle de Donnie Yen dans John Wick: Chapter 4

Dans un récent entretien avec Collider, le réalisateur de John Wick: Chapter 4, Chad Stahelski, a révélé que le célèbre acteur Jackie Chan était initialement envisagé pour l’un des nouveaux personnages du film. Cependant, le rôle a finalement été attribué à Donnie Yen, qui a créé un personnage encore plus impressionnant que ce que Stahelski avait imaginé.

Un changement de casting bénéfique

Stahelski a expliqué que malgré son désir de travailler avec Chan, des contraintes de planning et le début de la pandémie de COVID-19 ont empêché la collaboration. Cela a conduit à une réécriture continue du personnage, qui a finalement pris une nouvelle direction avec l’implication de Yen.

Donnie Yen, un acteur aux multiples talents

Donnie Yen, respecté pour ses talents d’acteur, de réalisateur, de producteur et de scénariste, a apporté une nouvelle dimension au personnage de Caine, un assassin aveugle. Son interprétation a non seulement enrichi le personnage, mais a également contribué à transformer l’intrigue du film.

Caine, un personnage incontournable

Dans John Wick: Chapter 4, Caine se démarque comme un personnage énigmatique et complexe, grâce à son histoire, sa motivation et son apparence. La relation passée entre Wick et Caine ajoute une tension palpable au film, culminant dans une séquence mémorable où les deux personnages se battent dans un escalier à Paris.