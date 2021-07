Jett : The Far Shore, un voyage spatial cinématographique

Le mystère de l'Hymnwave est au coeur de l'histoire de la nouvelle création du studio indépendant Superbrothers.

JETT : The Far Shore invite les joueurs dans une aventure interstellaire pour façonner l’avenir d’un peuple hanté par l’oubli. En tant qu’éclaireur et anachorète, Mei va débarquer sur une planète océanique mythique pour réaliser sa mission : “Prenez la barre d’un jett et explorez un vaste inconnu, écumez les vagues, remontez les côtes vierges et traversez des forêts d’un autre monde. Adaptez-vous à un monde ouvert complexe et systémique et persévérez dans l’adversité aux côtés d’un ensemble intime dans cette histoire de courage, d’émerveillement et de regret.”

Un trailer pour Jett : The Far Shore

“Nous aspirions à créer un jeu vidéo pour exprimer nos propres sentiments d’émerveillement lorsque nous regardons le ciel étoilé“, a déclaré Craig D. Adams, le directeur créatif de Superbrothers. “La prémisse de Jett implique l’exploration et la découverte, cependant notre conception ne repose pas sur le combat ou l’extraction de ressources, et les personnages se donnent du mal pour faire preuve de légèreté, laissant la faune indigène à l’écart, s’efforçant de s’adapter et d’éviter les conflits“. Le producteur et designer Randy Smith ajoute : “Dans Jett, nous avons utilisé le retour haptique de la manette, ainsi que les gâchettes adaptatives, pour vous donner l’impression d’être vraiment présent sur la planète, mais aussi dans votre jett. Éprouvez une sensation différente selon chaque surface que vous foulez, ressentez chaque manœuvre acrobatique de votre jett, ainsi que chaque pression de gâchette. Évidemment, il existe aussi des retours importants au niveau du gameplay, comme le bourdonnement de vos réacteurs pour indiquer qu’ils vont bientôt atteindre leur limite.”

Jett : The Far Shore sortira dans le courant de l’année sur PS5, PS4 et PC via l’Epic Games Store.