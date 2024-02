Jeffrey Combs, l’homme aux multiples espèces dans Star Trek

Célèbre pour ses rôles dans la franchie Star Trek, le comédien américain Jeffrey Combs a bâti sa carrière sur des interprétations nuancées, souvent dissimulé derrière des prothèses d'aliens, de Deep Space Nine à Enterprise et au-delà.

Durant des décennies, l’acteur prolifique Jeffrey Combs a marqué l’univers de Star Trek par la diversité de ses rôles. Il a ainsi interprété pas moins de dix personnages différents au fil des quatre séries Star Trek, allant de l’espèce alien classique à l’intelligence artificielle.

C’est grâce à Jonathan Frakes que Jeffrey Combs obtient son premier grand rôle dans l’univers de Star Trek : celui de Tiron dans l’épisode Meridian de Star Trek: Deep Space Nine. Par la suite, l’acteur a été casté comme Brunt, l’ennemi juré de Quark dans la même série, avant de rejoindre la distribution en tant que Weyoun, le méchant récurrent de l’espèce Vorta.

Dans Star Trek: Enterprise, Jeffrey Combs prête ses traits à Shran, le commandant andorien. Ce personnage, qui entretient une relation amour-haine avec le capitaine Jonathan Archer, joue un rôle clé dans la fondation de la Fédération des Planètes Unies.

Le rôle le plus récent de Jeffrey Combs dans l’univers de Star Trek est celui de l’ordinateur mégalo AGIMUS dans Star Trek: Lower Decks. Après avoir tenté de soumettre des planètes, AGIMUS est transformé par sa relation avec Peanut Hamper, montrant ainsi une véritable évolution de caractère.

On en pense quoi ?

L’incroyable polyvalence de Jeffrey Combs fait de lui un pilier de l’univers Star Trek. Sa capacité à donner vie à une multitude de personnages, souvent sous des couches de maquillage d’alien, est impressionnante. Son talent pour la comédie, son interprétation nuancée de personnages complexes et sa longévité dans la franchise font de lui un acteur incontournable. Son apport à l’univers Star Trek est indéniable et a grandement contribué à sa richesse et à sa diversité.