Comment regarder toutes les séries Star Trek dans l’ordre chronologique

Voici l'ordre chronologique pour suivre l'univers de Star Trek sans se perdre.

Tl;dr La franchise Star Trek existe depuis 57 ans et compte 12 séries.

La première série, Star Trek: The Original Series, a été créée en 1966.

La franchise comprend également 13 films et de nombreuses séries dérivées.

Il est recommandé de regarder les séries dans l’ordre chronologique de l’intrigue pour une meilleure expérience.

L’immortalité de Star Trek

Depuis sa création par Gene Roddenberry en 1966, la franchise Star Trek n’a cessé de fasciner le public. Star Trek: The Original Series, bien qu’ayant duré seulement trois saisons sur NBC, a donné naissance à une franchise qui dure depuis plus de 57 ans, comprenant une douzaine de séries télévisées et même 13 films.

Un voyage à travers le temps

Regarder Star Trek dans l’ordre chronologique est une excellente façon de découvrir “la dernière frontière”. L’ordre chronologique commence avec Star Trek: Enterprise, qui se déroule au 22e siècle, et se termine avec Star Trek: Discovery qui nous emmène jusqu’au 32e siècle. Entre ces deux extrêmes, on trouve des séries comme Star Trek: The Original Series et Star Trek: The Next Generation, qui présentent les aventures de la Starship Enterprise aux 23e et 24e siècles.

Les séries dérivées

Au fil des ans, de nombreuses séries dérivées ont vu le jour, explorant diverses époques de l’univers Star Trek. Par exemple, Star Trek: Discovery se déroule au 23e siècle, une centaine d’années après Star Trek: Enterprise. D’autres séries, comme Star Trek: Strange New Worlds, sont des préquelles qui se déroulent juste avant Star Trek: The Original Series.