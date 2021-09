JCC Pokémon Live : la version modernisée de JCC Pokémon Online

The Pokémon Company va mettre à jour son Jeu de Cartes à Collectionner au format numérique avec une nouvelle application qui sera jouable pour la première fois sur les smartphones.

Développé pour que les joueurs débutants puissent facilement apprendre le jeu, et que les joueurs aguerris mettent leurs talents à l’épreuves avec des défis corsés, JCC Pokémon Live remplacera JCC Pokémon Online (aucune information sur un possible transfert de la progression pour le moment) de The Pokémon Company. En plus d’être régulièrement mise à jour avec du nouveau contenu et de nouvelles fonctionnalités, cette nouvelle application permettra de bâtir de nombreux decks ainsi que de personnaliser un avatar avec des tenues et accessoires.

“Ces 25 merveilleuses années de Pokémon nous rappellent que le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon a toujours été un pilier de la franchise, aimé des Dresseurs novices et émérites. Le JCC Pokémon Live sera complémentaire au jeu de plateau connu et apprécié des fans, et ouvre une nouvelle ère du jeu numérique permettant aux Dresseurs du monde entier de jouer ensemble, quelle que soit leur plateforme“, déclare Barry Sams, vice-président du JCC Pokémon à The Pokémon Company International.

Un trailer pour JCC Pokémon Live

JCC Pokémon Live sera disponible prochainement sur iOS, Android, PC et Mac. Un pré-lancement sur mobiles (exclusivement pour le Canada) ainsi qu’une bêta ouverte mondiale sur ordinateurs sont d’ores et déjà prévus dans le courant de l’année.