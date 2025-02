James Gunn laisse entrevoir un crossover Superman-Batman dans le DCU

James Gunn laisse sous-entendre de manière énigmatique que l'univers cinématographique de DC pourrait bien préparer le terrain pour une rencontre épique entre Superman et Batman.

Tl;dr James Gunn pourrait prévoir un crossover entre Superman et Batman dans l’univers DC.

Il a répondu à un fan de DC en confirmant cette possibilité.

Les deux super-héros auront des films solo avant un éventuel crossover.

Un crossover entre Superman et Batman dans le DCU ?

James Gunn, réalisateur de renom, aurait-il laissé échapper un indice sur un éventuel crossover entre Superman et Batman dans l’univers cinématographique de DC (DCU) ? Une remarque récente laisse penser que cela pourrait être le cas.

Une réponse énigmatique

Une révélation qui est venue d’une interaction en ligne. Un fan de DC a partagé une couverture de comic des années 40 sur Bluesky, qui mettait en scène Batman, Robin, et Superman dans une course. Il a ajouté : « On peut seulement espérer que la vision de [James Gunn] pour les films DCU mènera éventuellement à cette scène. » Gunn a répondu de manière concise mais intéressante : « Oui ! »

Des indices dans les comics

Le comic en question, c’est le numéro 48 de World’s Finest Comics, publié pour la première fois en février 1948. Cette série de DC Comics a été publiée de 1941 à 1986, totalisant plus de 300 numéros. Presque tous mettaient en scène Superman et Batman, les premiers numéros incluant également Robin.

Une annonce cryptique mais prometteuse

La réponse de Gunn est brève, mais elle pourrait signifier qu’un crossover est envisagé. Des films solo pour les deux super-héros sont en préparation, avec la version de Superman de Gunn qui prendra son envol cet été dans le premier long-métrage du chapitre un du DCU : Gods and Monsters. Un film DCU sur Batman et Robin, The Brave and the Bold, est également en préparation, réalisé par Andy Muschietti.

Le dernier mot de Gunn était : « Nous n’avons pas besoin de raconter à nouveau l’histoire des origines. C’est juste une façon d’introduire que Batman fait partie de cet univers. » Les fans de DC attendent avec impatience l’arrivée de Superman sur grand écran le 11 juillet.