James Burrows, l’œil derrière Friends et Cheers, est mort à 85 ans

Le réalisateur qui a façonné des décennies de sitcoms, de Friends à Will & Grace, est mort à 85 ans. Sa disparition rappelle un rôle souvent sous-estimé.

En bref James Burrows est mort à 85 ans

Il a marqué la sitcom multicaméra

Son influence dépasse Friends et Cheers

On parle souvent des showrunners, parfois des acteurs, presque jamais des réalisateurs de sitcom. Et pourtant, la mort de James Burrows, à 85 ans, rappelle une chose simple : certains ont façonné la télévision populaire avec une précision d’horloger.

Un nom moins visible, une empreinte immense

Pendant plus de cinq décennies, James Burrows a accompagné, guidé ou porté des comédies qui ont laissé une trace durable. Friends, Taxi, Will et Grace, Cheers ou encore The Bob Newhart Show, ce n’est pas un alignement de crédits au hasard. C’est un morceau de l’histoire de la sitcom américaine.

La source le dit bien, on ne traite pas souvent les réalisateurs de comédies télé comme des auteurs au sens où on le ferait pour le cinéma. Dans son cas, l’exception paraît évidente. Quand un même nom traverse autant de séries cultes, ce n’est plus un détail de générique.

Le maître du rythme en multicaméra

Ce qui a fait sa réputation, c’est la multicaméra, ce format de sitcom tourné avec plusieurs caméras, où le rythme compte presque autant que l’écriture. Là, Burrows était la référence.

Le critique télé Alan Sepinwall a rappelé qu’il avait réalisé plus de 50 pilotes. Et il l’a résumé ainsi sur Bluesky : « C’était LE type qu’il fallait avoir si vous faisiez de la multicam ». La formule claque, mais elle dit surtout quelque chose de rare. Dans un genre réputé industriel, Burrows incarnait une forme de garantie de ton, de cadence, de justesse.

Pourquoi son héritage dépasse ses propres épisodes

Il n’a pas seulement fait rire. Il a aussi aidé à rassembler des distributions et à tirer le meilleur de leurs forces. La source insiste là-dessus, et c’est sans doute l’aspect le plus intéressant.

Oui, il a travaillé avec des ensembles particulièrement solides. Mais il avait son mot à dire dans leur mise en place, et un vrai sens du timing comique. Ce n’est pas rien. Dans une sitcom, un quart de seconde trop tôt ou trop tard, et la scène tombe à plat.

Son rôle de mentor et de force créative compte aussi. Ceux qui lui ont succédé, comme ses protégés, lui doivent une part de ce que la télévision comique est devenue.

Une disparition qui rappelle qui fabrique vraiment le rire

Sa famille a annoncé qu’il s’était éteint paisiblement, entouré des siens. Elle a aussi rappelé qu’il avait été, pendant plus de cinquante ans, l’un des réalisateurs les plus influents et les plus aimés de l’histoire de la télévision, un homme qui a apporté une joie immense au public dans le monde entier.

C’est parfois ingrat, la télévision. Les visages restent, les architectes s’effacent. La disparition de James Burrows remet un peu d’ordre là-dedans. Et elle rappelle, pour les années qui viennent, que le rire télé n’est jamais seulement une affaire de dialogues.