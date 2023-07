J.J. Abrams prépare un film Hot Wheels pour Mattel et Warner Bros Pictures

Le film Hot Wheels, réalisé par J.J. Abrams, est décrit comme un film d'action survolté, qui mettra en scène certaines des voitures, monster trucks et motos les plus rapides et les plus élégantes du monde.

Hot Wheels est la marque de voitures-jouets de Mattel, vieille de 54 ans, qui est présentée comme la première franchise de véhicules au monde, représentant et unissant tous les segments de la culture automobile. Outre J.J. Abrams pour la réalisation du film, le vice-président Kevin McKeon et le directeur de la création Andrew Scannell dirigeront le projet de film chez Mattel, tandis que le vice-président de la production Peter Dodd agira en tant que directeur exécutif pour Warner Bros Pictures. Hannah Minghella, présidente de Motion Pictures, supervisera le projet pour Bad Robot Productions, aux côtés de Jon Cohen.

J.J. Abrams’ ‘Hot Wheels’ Movie Could Be Here Sooner Than You Think https://t.co/0EXutSek8W — Collider (@Collider) July 3, 2023

Le réalisateur américain J.J. Abrams précise que le film Hot Wheels sera un drame sombre :

Pendant longtemps, nous avons discuté avec Mattel au sujet de Hot Wheels, mais nous n’arrivions pas à trouver ce qui faisait la différence, ce qui rendait le produit digne de ce que Hot Wheels – ce titre – méritait. Puis nous avons trouvé quelque chose d’émouvant, de terreux et de graveleux.

Mattel s’empare du cinéma

Avant même de penser aux jouets qu’ils pourront adapter dans le futur, Mattel prépare la sortie de Barbie. Warner Bros va distribuer le film dans le monde entier, permettant au public de voir la célébre poupée (Margot Robbie) et Ken (Ryan Gosling) quitter leur vie apparemment parfaite. Mais lorsqu’ils arriveront dans le monde des humains, le directeur général d’une version fictive de Mattel (Will Ferrell) ne sera pas ravi d’apprendre que l’un de ses produits les plus populaires se promène en ville dans des tenues impressionnantes et colorées.