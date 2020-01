iPhone XS : Apple va remplacer gratuitement les Smart Battery Case défectueuses

Tous les appareils électroniques, quels qu'ils soient, peuvent être défectueux. C'est malheureusement particulièrement vrai pour nos smartphones, tablettes ou ordinateurs portables. Cela étant dit, la situation s'est beaucoup améliorée, avec des programmes de reprise.

Apple propose à la vente des appareils qui répondent à une large batterie de tests aussi divers que variés. Cela vise à assurer un certain niveau de qualité. Malheureusement, il peut arriver que certains bugs de production passent entre les mailles du filet. Des lots entiers peuvent alors se retrouver sur le marché et pourtant souffrir de bugs pouvant avoir des conséquences très graves. La firme de Cupertino fait alors ce qu’il faut, mettant en place des programmes de reprise, de réparation voire des rappels de produits.

Apple remplace gratuitement les Smart Battery Case défectueuses des iPhone XS et XR

Si vous avez une Smart Battery Case qui ne fonctionne plus correctement, ne la jetez pas. Sachez en effet que la marque à la pomme vient de lancer un nouveau programme de remplacement gratuit pour les Smart Battery Case des iPhone XS, XS Max et XR qui ont été fabriqués entre Janvier 2019 et Octobre 2019. Pour être plus précis, Apple va remplacer les étuis qui ne chargent plus ou qui se chargent seulement par intermittence quand ils sont branchés ainsi que ceux qui ne chargent pas correctement l’iPhone.

pour peu qu’elles datent de moins de 2 ans

Les Smart Battery Case permettent à votre iPhone de durer plus longtemps. Le revers de la médaille, malheureusement, c’est qu’elles font augmenter considérablement les dimensions du téléphone. Elles sont vendues 149€. Profiter d’un remplacement gratuit n’est donc pas négligeable. Mais dépêchez-vous. Apple ne procèdera au remplacement que pour les étuis ayant été achetés il y a moins de deux ans. Si vous ne pouvez vous rendre dans un Apple Store ou chez un revendeur agréé, ne vous inquiétez pas. Si un tel dysfonctionnement peut sembler dangereux, il n’en est rien. La firme de Cupertino précise qu’il n’y a aucun problème de sécurité. Vous pouvez donc le garder.