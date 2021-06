iPhone : un Touch ID intégré sous l’écran pour 2022 ?

Il faudra probablement attendre 2022 pour profiter d'un iPhone avec un capteur Touch ID intégré sous l'écran.

Les iPhone disposent de systèmes de sécurité biométrique pour se verrouiller/déverrouiller. Ce qui est une très bonne chose. Touch ID et Face ID sont des solutions très abouties. Touch ID est plus rapide que Face ID à l’usage, certes, mais celui-ci n’est pas encore intégré sous l’écran, comme le proposent nombre de concurrents sur Android…

Touch ID sous l’écran des iPhone, oui, mais pas pour cette année

L’efficacité du système de reconnaissance faciale Apple Face ID ne saurait être remise en cause mais il faut bien reconnaître que Touch ID peut se révéler plus pratique dans certaines situations. Plusieurs rumeurs ont déjà laissé entendre que la firme de Cupertino travaillerait sur une solution au problème et si le dernier rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo est avéré, il faudra encore patienter jusqu’à l’année prochaine avant de pouvoir en profiter.

Cette nouveauté Apple n’arriverait qu’en 2022

En effet, selon Ming-Chi Kuo, l’intégration du système Touch ID sous l’écran n’arriverait que sur les modèles de 2022 et tous ne seraient pas concernés. D’après les dires de l’analyste, la marque à la pomme lancera 4 modèles différents en 2022, deux avec un écran de 6,1 pouces et deux avec une diagonale de 6,7 pouces.

Ceci étant dit, le modèle le moins cher de 6,7 pouces ne serait pas équipé de ce capteur Touch ID sous l’écran, ceci, vous vous en doutez, pour une question de coût. Son rapport annonce aussi que l’iPhone mini disparaîtra à partir de l’année prochaine. Autrement dit, l’iPhone 13 mini pourrait être le dernier du genre.

Difficile, en tous les cas, de savoir pourquoi il aura fallu si longtemps à Apple pour ce faire. D’autres fabricants de smartphones ont déjà introduit des capteurs d’empreinte digitale sous l’écran de leurs appareils depuis un certain temps… Peut-être la firme de Cupertino cherche-t-elle à faire davantage avec cette technologie que de simplement analyser des empreintes digitales, qui sait. Toujours est-il qu’il semblerait qu’il ne faille pas attendre cette nouveauté pour cette année.