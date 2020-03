iPhone : les pièces détachées elles aussi impactées par le coronavirus

L'épidémie du nouveau coronavirus, Covid-19, impacte grandement l'industrie, notamment l'industrie de la tech. Il se pourrait d'ailleurs que des ruptures de stock se fassent ressentir, pour l'iPhone et autre. Et cela vaut aussi pour les pièces détachées.

Si vous avez un iPhone, il vaudrait mieux que vous y fassiez très attention. En effet, selon un rapport de Bloomberg, il semblerait que les Apple Stores n’aient plus que des stockes très limitées de pièces détachées pour les smartphones de la marque à la pomme. Cela signifie que dans l’éventualité où votre iPhone serait endommagé, sa réparation pourrait prendre bien plus longtemps qu’à l’accoutumée avant de vous être restitué.

Les pièces détachées d’iPhone impactées elles aussi par le Covid-19 ?

La cause de ce manque de stock ? Le nouveau coronavirus Covid-19, bien évidemment. Pour limiter la propagation du virus, de nombreuses usines, surtout en Asie, ont été contraintes de cesser leurs activités temporairement. Si la production s’apprête effectivement à redémarrer, la fabrication des composants a clairement été affectée par ce ralentissement. Il y a peu, nous apprenions que Apple pourrait devoir faire face à des retards de production pour ses iPhone, des retards qui ne devraient pas se résorber avant le deuxième trimestre 2020.

Les stocks des Apple Store s’amenuisent

Pour cette raison, il n’est pas très surprenant d’apprendre que non seulement la production d’iPhone est ralentie mais que les réparations de ces smartphones peuvent aussi prendre plus longtemps. Les composants utilisés pour réparer les appareils endommagés provenant des mêmes usines, c’est tout à fait logique que leur approvisionnement soit lui aussi plus compliqué. Cela étant dit, on ne sait pas quels composants précisément pourraient être les plus affectés. Il est tout à fait possible que si vous avez besoin de réparer votre iPhone, la pièce nécessaire soit en stock chez Apple mais ce n’est absolument pas garanti. Il serait en tout cas de bon ton de faire très attention à votre smartphone, plus qu’à l’accoutumée tout du moins, le temps que l’épidémie de Covid-19 soit contenue tout du moins et que la situation revienne à la normale.