iPhone 13 : un premier prototype dépourvu de Touch ID sous l’écran

La technologie Touch ID fera-t-elle son retour sur iPhone ? C’est une question que l’on se pose depuis quelque temps maintenant. Certains sont convaincus que Apple travaille sur le sujet mais si l’on en croit un récent tweet d’un utilisateur répondant au pseudonyme Jioriku, il ne faudrait pas attendre ce retour pour tout de suite. En effet, d’après ses dires, le premier prototype d’iPhone 13 ne disposerait pas de la technologie Touch ID.

Évidemment, il y a quelques interrogations avec ce tweet. Pour commencer, il est difficile de savoir d’où Jioriku tient ses informations et si ses tweets ont une quelconque véracité. L’homme (ou la femme) est inconnu à ce jour dans le cercle des leaksters. Délicat donc de jauger de la pertinence de ce genre de déclaration. Deuxièmement, il est possible que, dans la mesure où il ne s’agit là que d’un premier prototype, Apple soit davantage intéressé(e) par les tests d’autres composants ou certains agencements de design avant de passer à des fonctionnalités plus poussées comme le nouveau Touch ID.

Cela signifie que, malgré le tweet, il est encore tout à fait possible que la version finale de l’iPhone 13 dispose effectivement d’un capteur d’empreinte digitale sous l’écran. Jon Prosser, qui jouit d’une solide réputation chez les leaksters, avait déjà corroboré cette information, affirmant qu’un Touch ID sous l’écran arriverait dans un futur iPhone. L’homme n’avait pas précisé s’il s’agissait d’un futur modèle au sens général ou s’il était plus précisément question de la prochaine génération, celle qui verra le jour en 2021.

Le concept même de capteur sous l’écran n’est pas nouveau. Nombre de fabricants l’utilisent déjà dans leurs appareils. Nous savons donc qu’une telle technologie est tout à fait viable. Cela étant dit, il est possible que Apple soit davantage intéressé par sa propre solution plutôt que d’utiliser une solution tierce existante. À prendre avec des pincettes !

First prototype of the 13 is basically a 12 with extra steps

I'll have more for you soon.

Here's a teaser: No underscreen Touch ID as of now

— Jiorīku 🦃 (@Jioriku) November 1, 2020