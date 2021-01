iPhone 13 : l’arrivée d’une encoche plus petite se précise

Les smartphones présentes aujourd'hui une face avant presque entièrement dédiée à l'écran. À l'exception d'une encoche, ou d'un poinçon, pour les capteurs frontaux...

Pour faire place nette à l’écran sur la façade avant, les fabricants de smartphone ont dû trouver des solutions. Chez Apple, c’est l’encoche, pour le moment. Reste que celle-ci est encore assez imposante. Trop pour certains. Mais la firme de Cupertino travaille à la réduire, et une version plus compacte pourrait être introduite avec l’iPhone 13.

L’iPhone 13 aura-t-il une encoche plus petite ?

Si vous n’aimez pas le design actuel avec encoche de l’iPhone, peut-être attendez-vous la prochaine génération ? En effet, bien que plusieurs rapports aient déjà suggéré que la marque à la pomme n’avaient pas, semble-t-il, l’intention de la faire disparaître tout de suite, il se pourrait que celle-ci soit bientôt moins imposante et moins visible. C’est tout du moins ce qu’annonce un nouvel article de DigiTimes. Selon leurs sources, le prochain iPhone, iPhone 13 s’il est baptisé ainsi, pourrait donc embarquer une encoche plus petite.

Un nouveau rapport de DigiTimes vient renforcer la rumeur

Apparemment, ce changement serait dû à l’introduction d’un nouveau système pour Face ID, un système qui aurait besoin de moins d’espace. De fait, l’encoche sur la face avant pourrait être réduite. Le rapport affirme que ceci a été rendu possible parce que les différents capteurs seraient désormais combinés dans le même module caméra. Cela ferait de l’ensemble quelque chose d’assez similaire au scanner LiDAR que l’on retrouve dans le module caméra arrière.

Impossible, à ce stade, de savoir à quel point l’encoche sera plus petite mais il faut espérer que la diminution soit suffisante pour faire une réelle différence. Ce n’est pas la première fois que l’on entend des rumeurs évoquer une encoche plus petite sur l’iPhone 13. Celle-ci ne vient donc pas officialiser la chose mais elle la rend plus consistante.

Il y a aussi eu des rumeurs affirmant qu’Apple pourrait faire enfin revenir la technologie Touch ID sur son iPhone, via un capteur intégré sous l’écran. Voilà qui annonce de belles choses pour cette prochaine génération d’iPhone…