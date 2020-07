iPhone 12 : un sondage d’Apple fait craindre une boîte sans aucun accessoire

Les rumeurs entourant l'iPhone 12 d'Apple vont bon train. Certaines plus réjouissants que d'autres. Parmi celles qui fâchent, la possibilité d'une boîte sans écouteurs ni chargeur. Et de plus en plus plausible, malheureusement.

Une rumeur autour de l’iPhone 12 semble se faire de plus en plus pressante. Pour cette douzième génération, Apple aurait pris la décision de ne pas intégrer d’accessoires dans la boîte. Autrement dit, l’iPhone 12 serait livré sans écouteurs EarPods et sans chargeur. Deux accessoires pourtant très communs que l’on retrouve dans toutes les boîtes ou presque de smartphones neufs.

Apple envoie un sondage à certains clients

Il ne s’agit cependant que d’une rumeur, Apple n’ayant pas communiqué sur le sujet. Nul ne sait donc ce qu’il en est vraiment mais voici aujourd’hui un élément supplémentaire qui vient ajouter du poids à cette éventualité. En effet, Apple a fait parvenir à certains de ses clients un sondage, un sondage demandant ce que font ces clients des anciens chargeurs des iPhone précédents. Parmi les options de réponse : don à un membre de la famille ou un proche, toujours utilisé ou ne fonctionne plus.

pour savoir ce qu’ils font de leurs chargeurs d’iPhone

Si ce sondage peut sembler assez innocent de prime abord, le timing de sa publication alors que les rumeurs s’intensifient quant au fait qu’Apple ne propose pas de chargeur dans la boîte de l’iPhone 12 laisse clairement penser à davantage qu’une simple coïncidence. Il y a cependant plusieurs raisons qui pourraient expliquer cette décision. Le coût est la principale d’entre elles. Apple économiserait de l’argent en n’incluant pas d’accessoires dans la boîte de l’iPhone 12. L’impact environnemental est aussi à prendre en considération. Si vous avez déjà un chargeur à la maison, il n’y a pas besoin d’en avoir un nouveau. Toujours est-il que cette information est à prendre avec des pincettes bien que le sondage, lui, soit bien réel. Encore un peu de patience et nous finirons par tout savoir de cet iPhone 12.