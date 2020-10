iPhone 12 : le modèle 6,1 pouces devrait être le plus populaire

Depuis quelques années maintenant, Apple multiplie les modèles d'iPhone à chaque génération et un modèle est souvent plus populaire que les autres. Lequel aura cet honneur parmi les iPhone 12 ?

Jusqu’à présent, et depuis ces dernières générations d’iPhone, les modèle les plus abordables – l’iPhone XR et l’iPhone 11 – se sont révélés être les plus populaires. Ceux-ci ont même largement dépassé, en termes de ventes, les variantes plus onéreuses. Faut-il pour autant s’attendre à ce que cet état de fait perdure avec les modèles 2020 ? Ming-Chi Kuo donne un élément de réponse.

Et si l’iPhone 12 de 6,1 pouces était le plus populaire de la gamme ?

Peut-être que oui, peut-être que non. Si l’on en croit un récent billet de l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, c’est l’Apple iPhone 12 de 6,1 pouces qui devrait être cette année le plus populaire de toute la gamme. Ming-Chi Kuo affirme que de toutes les expéditions prévues par Apple pour sa nouvelle gamme, chacun des modèles devrait compter pour 20%, excepté l’iPhone 12 de 6,1 pouces qui devrait représenter une part de 40%.

C’est ce que pense l’analyste Ming-Chi Kuo

Cela signifie qu’il y aurait donc ensuite 20% d’iPhone 12 mini, 20% d’iPhone 12 Pro et 20% d’iPhone 12 Pro Max. Des chiffres qui sont en vérité très intéressant dans la mesure où l’on s’attendrait à ce que l’iPhone 12 mini et son écran de 5,4 pouces soit le plus populaire, dans la tendance directe de ces dernières années. Mais peut-être que sa petite taille d’écran sera cette fois un frein à un certain nombre de clients, plus particulièrement aujourd’hui où les écrans poursuivent la tendance inverse, à savoir d’être toujours plus grands.

La question du tarif aura aussi évidemment un grand impact sur la popularité de tel ou tel modèle. Ces tarifs auraient d’ailleurs déjà fuité. Le modèle de base, l’iPhone 12 mini, serait proposé à 699$, l’iPhone 12 de base à 799$, l’iPhone 12 Pro à 999$ et enfin, l’iPhone 12 Pro Max serait vendu quelque 1 099$. Difficile de savoir à quoi ressembleront les ventes d’iPhone 12 d’ici 6 mois mais il est effectivement possible que, cette année, le modèle le plus abordable ne soit pas le plus populaire. Toujours est-il que l’annonce officielle de cette nouvelle gamme aura lieu demain, mardi 13 octobre. Nous saurons tout ce qu’il y a à savoir à ce moment-là.