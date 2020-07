iPhone 12 : avec un objectif très haut de gamme pour la photo ?

L'iPhone 12 est très attendu par les fans et la presse spécialisée. Si l'appareil fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs mois, Apple est resté muet sur le sujet. Aujourd'hui, c'est l'appareil photo qui nous intéresse, et plus précisément ses capteurs.

Le marché du smartphone est arrivé à maturation depuis quelques années maintenant. Il est aujourd’hui question chaque année de gains de performances mais les évolutions ne sont plus aussi importantes qu’avant. Les fabricants doivent donc trouver d’autres moyens de se démarquer. Pour son très attendu iPhone 12, Apple aurait choisi de se concentrer sur l’appareil photo.

Un appareil photo très haut de gamme dans l’iPhone 12 ?

Dans une nouvelle note découverte par MacRumors de l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, on peut lire que l’iPhone 12 intègrerait un objectif photo “haut de gamme”. L’homme ne précise rien quant au pourquoi il fait mention expressément de ce “haut de gamme” mais cette déclaration n’est pas vraiment surprenante. Apple a pris l’habitude d’améliorer l’appareil photo avec chaque génération d’iPhone. Il ne serait donc pas étonnant que ce soit le cas une fois encore.

C’est ce que pense Ming-Chi Kuo

Certaines rumeurs évoquent la possibilité que de plus grands capteurs fassent leur apparition. Cela permettrait d’améliorer la qualité globale des images et des vidéos prises par l’iPhone. La firme de Cupertino pourrait aussi décider de rester sur un module triple capteurs pour ses modèles haut de gamme et se “contenter” d’une configuration à deux capteurs pour les modèles d’entrée de gamme. L’iPhone 12 devrait en tous les cas être annoncés avant la fin de l’année. Nul ne sait vraiment quand précisément. Certains semblent croire qu’une annonce officielle est encore possible pour septembre. De plus récents rapports suggèrent un report jusqu’à octobre voire novembre. Réponse dans quelques mois. À suivre !