Il y a quelques heures, Apple dévoilait un tout nouvel iPad Pro. Avec lui, une nouvelle version de l'OS mobile dédié. Et cette version apporte aussi le support du trackpad à certains anciens modèles de la tablette de la marque à la pomme. Explication.

Apple annonçait tout récemment le lancement de ses tous nouveaux iPad Pro. Pour accompagner ses nouvelle tablettes, la firme de Cupertino dévoilait aussi un Smart Keyboard avec trackpad intégré. Malheureusement, ce nouvel accessoire ne fonctionne qu’avec le dernier iPad Pro – celui présenté ce jour – et la génération précédente. Quid donc des plus anciens modèles ? La réponse est connue et l’on peut remercier iPadOS 13.4.

iPadOS 13.4 apporte le support du trackpad aux anciens iPad et iPad Pro

Les anciens modèles d’iPad pourront-ils aussi profiter du trackpad ? Il semblerait que ce soit effectivement le cas. Tout du moins lorsque iPadOS 13.4 sera disponible. En effet, cette version de l’OS apporte précisément le support du trackpad à certains anciens modèles d’iPad. Sont concernés tous les modèles d’iPad Pro ainsi que les iPad datant de 4 à 5 ans maximum. Ce qui laisse tout de même un choix assez vaste pour profiter d’un pavé tactile avec sa tablette Apple.

De quoi être plus productif sans (trop) se ruiner

Étant donné que le nouveau Smart Keyboard ne fonctionne qu’avec les deux derniers iPad Pro – en comptant celui annoncé il y a quelques heures -, cela signifie qu’il faudra passer par des accessoires tiers pour en profiter, comme par exemple en optant pour les Magic Mouse 2 et/ou Magic Trackpad 2 d’Apple. Si vous êtes à la recherche d’une solution un peu plus tout-en-un, vous pourrez vous tournez vers le nouveau clavier Combo Touch de Logitech. Autre option, le Brydge Pro+, lancé il y a quelques semaines. Avec ces accessoires, votre iPad deviendra plus que jamais un remplaçant potentiel à votre ordinateur portable. Il aura fallu attendre de longues années pour pouvoir profiter de la souris sur l’iPad mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit…