iOS 14 : tapoter l’arrière de l’iPhone pour effectuer une action

Apple profitait de sa keynote d'ouverture de la WWDC 2020 pour dévoiler notamment iOS 14. Et avec cette nouvelle version majeure, un certain nombre de nouveautés très intéressantes. Voici l'une d'entre elles, plutôt pratique au quotidien.

Apple a dévoilé officiellement tout récemment iOS 14. Avec cette dernière mise à jour majeure en date, la firme de Cupertino a introduit de nombreuses nouveautés, nouveautés qui ont été montrées en action durant la diffusion en direct de la keynote d’ouverture de la WWDC 2020. Cela étant dit, toutes n’ont pas pu être passées au crible. Il y a encore beaucoup à découvrir avec cette version. Voici justement une nouveauté passée sous silence.

iOS 14 permettra de tapoter l’arrière de l’iPhone

L’une des fonctionnalités qui n’a pas été officiellement présentée par la marque à la pomme est le “double tap” à l’arrière de l’appareil pour effectuer une action. Il semblerait en effet qu’avec iOS 14, Apple introduise une fonctionnalité permettant à l’utilisateur, en tapotant deux ou trois fois l’arrière de l’iPhone, de réaliser une action spécifique. Par exemple, il sera possible de configurer le système pour qu’un double tapotage sur l’arrière de l’appareil lance Siri ou le sélecteur d’apps.

pour effectuer des actions spécifiques

De la même manière, un triple tapotage pourrait vous faire prendre une capture d’écran, activer un raccourci Siri, etc. Cette fonctionnalité s’inscrit dans le cadre des mesures d’accessibilité mais elle devrait être utile pour tout le monde, du moins pour celles et ceux qui cherchent à en faire encore davantage avec leur appareil. À noter, dans sa version actuelle, il semble y avoir un petit délai entre le double/triple tapotage et le déclenchement de l’action en lui-même. Difficile de savoir si c’est un souci au niveau de l’implémentation logicielle ou si c’est fait à dessein pour éviter des déclenchements accidentels.