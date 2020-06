iOS 14 pourra prendre en charge les disques chiffrés

Année après année, iOS n'a eu de cesse de s'améliorer, gagnant en fonctionnalités, en fluidité, en sécurité. iOS 14 a été officialisé tout récemment. Beaucoup reste encore à découvrir mais l'on sait que cette mouture prendra notamment en charge les disques chiffrés.

Brancher un disque dur externe à un iPad est plutôt simple et rapide. Et grâce à Apple qui a enfin intégré un gestionnaire de fichiers dédié avec l’application Fichiers, les utilisateurs pourront naviguer dans les dossiers de leur disque très facilement. Bonne nouvelle si vous utilisez un disque chiffré, vous pourrez bientôt parcourir son contenu sur l’iPad comme vous le feriez avec un disque non chiffré.

iOS 14 prend en charge les disques chiffrés dans l’application Fichiers

En effet, avec la future mise à jour iOS 14, Apple prendra enfin en charge le support des disques chiffres. Vous pourrez donc y accéder sur votre iPhone ou votre iPad. Le processus pour brancher un tel disque reste identique mais ces supports chiffrés apparaîtront désormais directement dans l’application Fichiers. Tout ce que l’utilisateur aura à faire, c’est de tapoter sur le disque en question et entrer le mot de passe utilisé pour le chiffrement.

Mais uniquement ceux au format APFS

Attention cependant, il faudra pour cela que le disque soit chiffré au format APFS. C’est assez logique que tous les formats de chiffrement ne soient pas pris en charge mais c’est tout de même un problème potentiel. Si le support est chiffré par une autre méthode, vous ne pourrez pas y accéder avec un appareil sous iOS 14, dommage. Cela pourrait être un problème pour les utilisateurs qui ont opté pour un format de chiffrement compatible Windows et Mac, notamment mais si vous n’avez que des Mac chez vous, vous pouvez chiffre votre disque avec l’utilitaire de disque sur macOS qui se chargera de le sécuriser au format APFS et le tour est joué.