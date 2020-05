iOS 14 : la fuite daterait de Février dernier et d’un iPhone de développement

Apple est d'ordinaire plutôt doué pour préserver les informations de ses projets en cours. Cela se vérifie chaque année. Pourtant, aujourd'hui, iOS 14 semble ne plus avoir grand chose de secret. Tout ou presque est déjà connu. Pourquoi ?

Comment tant de détails concernant iOS 14 peuvent-ils circuler plusieurs mois avant l’annonce officielle ? Et ce alors que la firme de Cupertino est d’ordinaire relativement douée pour verrouiller ses projets en cours et éviter justement ce genre de fuites prématurées ? Il semblerait aujourd’hui que nous connaissions la réponse expliquant cette fuite massive d’informations autour de la prochaine mise à jour majeure de l’OS mobile d’Apple.

La fuite d’iOS 14 daterait de Février

Si l’on en croit un récent rapport de Motherboard, ce leak de iOS 14 provient de quelqu’un qui a pu acheter un iPhone 11 de développement en Chine pour “plusieurs milliers de dollars”. La version du logiciel datait de Décembre mais quelqu’un est parvenu à l’extraire et à la distribuer à des chercheurs et autres hackers depuis “au moins” Février. Apple ne s’est pas exprimé sur le sujet. Difficile de savoir dans quelle mesure cette fuite très prématurée pourrait affecter la version finale d’iOS 14. La marque à la pomme ne devrait pas faire d’annonce officielle avant la WWDC en Juin et il est tout à fait possible que la firme de Cupertino ait procédé à certains changements, voire supprimé certaines fonctionnalités entre temps.

De la même manière, il serait bien difficile d’imaginer pouvoir se baser de quelconques failles de sécurité découvertes dans ce code qui ne seraient pas corrigées d’ici le lancement. Toujours est-il qu’il est assez rare qu’un tel accès à l’OS soit disponible si tôt dans son cycle de vie. Cela reste une véritable bénédiction pour les hackers. Cette fuite souligne aussi les difficultés éprouvées lorsqu’il s’agit de protéger un secret aujourd’hui. Comme de nombreuses autres sociétés, le développement de produit dépend d’une grande chaîne d’approvisionnement et de partenaires tiers. Il suffit d’une seule personne un peu moins scrupuleuse pour révéler des informations sensibles et éventer ainsi tout le projet. Apple peut prendre des mesures pour limiter les risques, ce qu’il fait d’ailleurs, mais il est bien difficile, voire impossible, de s’en prémunir totalement.