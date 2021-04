iOS 14.5 introduira un outil de recalibrage de la batterie

Le point faible de nos appareils électroniques actuels est clairement la batterie. En plus d'être relativement faible en termes de puissance, elle s'abîme aussi très rapidement.

De temps à autre, nos appareils électroniques cessent de fonctionner comme ils le devraient, ou aussi bien qu’ils le devraient. Parfois, un redémarrage fait le travail, mais d’autres fois, il faut davantage. C’est quelque chose qu’Apple cherche à faire éviter à ses clients, en ce qui concerne l’iPhone et sa batterie tout du moins. Ainsi, avec la mise à jour iOS 14.5, la firme de Cupertino introduira un nouvel outil de calibrage de la batterie.

iOS 14.5 introduira un outil de recalibrage de batterie

À l’heure actuelle, iOS 14.5 est encore en version bêta mais dans la dernière mouture, cette nouvelle fonctionnalité a fait son apparition. S’il fallait résumer, nous dirions que cet outil vise à permettre un recalibrage de la batterie. Ainsi, si la batterie de votre iPhone se comporte bizarrement, si elle vous offre moins d’autonomie qu’elle ne le devrait, vous pourriez peut-être rétablir la situation grâce à cet outil. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, Apple avertit que l’ensemble du processus peut prendre plusieurs semaines. Autrement dit, ce sera une opération assez longue. Mais si le résultat est au rendez-vous, après tout…

Un processus de plusieurs semaines qui devrait faire du bien

À noter, et c’est assez étrange finalement, Apple précise que ceci ne fonctionne actuellement qu’avec les iPhone 11, alors que l’iPhone 12 est le dernier modèle en date. “iOS 14.5, qui arrivera plus tard ce printemps, inclut une mise à jour permettant au système de vérification de santé de la batterie de recalibrer cette dernière à son maximum de capacité sur les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max pour corriger un souci de détection de la santé de la batterie, justement, chez certains utilisateurs.”

Apple propose déjà certains outils aux utilisateurs pour vérifier la santé de la batterie de leur iPhone, voyez cette nouvelle fonctionnalité comme une extension. Il faudra évidemment attendre de tester la chose en conditions réelles pour juger de son efficacité mais la marque à la pomme a au moins le mérite de proposer une option à tester avant de devoir, le cas échéant, amener son appareil à Apple pour réparation.