IO Interactive annonce une version physique pour Hitman : World of Assassinassion sur PS5

Hitman : World of Assassination va sortir exclusivement sur PS5 en version physique.

Prévue pour le 25 août prochain sur PS5, la version physique de Hitman : World of Assassination sera accompagnée de trois artworks qui reprennent des lieux emblématiques de la nouvelle trilogie du studio danois IO Interactive, à savoir le centre d’entraînement de l’International Contract Agency (ICA), l’évènement Global Innovation Race de Miami et le Burj Khalifa de Dubaï. A noter qu’un nombre limité en Europe, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis sera dédicacé par les équipes de développement et glissé aléatoirement dans les exemplaires distribués par la société privée Solutions 2 GO.

Hitman : World of Assassinassion, la compilation des aventures inédites de l’Agent 47

La trilogie de Hitman intitulée World of Assassinassion se concentre sur l’Agent 47 et Diana Burnwood (la trame narrative du personnage est bien plus approfondie que dans les précédents volets de la licence) ainsi que sur leurs carrières au sein de l’Agence. Au cours de l’exécution de contrats d’assassinat, ils découvriront que l’ICA a été manipulée pour éliminer des cibles au nom d’une mystérieuse organisation.

Ils finiront par découvrir et affronter Providence, une puissante entité secrète. La trilogie comprend également trois missions de sniper autonomes sans rapport avec l’histoire principale, ainsi que des missions bonus qui partagent les mêmes cartes que certaines missions de la campagne mais qui impliquent des cibles différentes, des cibles insaisissables limitées dans le temps, et de petites missions secondaires ludiques appelées escalades.