Intel introduit ses GPU dans les véhicules

La société a annoncé que les jeux Triple-A arriveront dans les véhicules d'ici à 2025.

TL;DR Intel dévoile un GPU discret pour voitures, l’Arc A760A.

Elle promet d’offrir une expérience de jeu « triple-A » et une expérience de cockpit alimentée par l’IA.

Les voitures équipées de ces puces seront disponibles dès 2025.

Intel entre dans la course des véhicules intelligents avec l’Arc A760A

Intel, géant du microprocesseur, vient de faire une annonce retentissante : la création d’une carte graphique discrète, l’Arc A760A, destinée aux véhicules. Cette innovation semble s’inscrire dans l’ambition du consommateur contemporain, de plus en plus intéressé par les divertissements à bord.

Une expérience de cockpit alimentée par l’IA

Les nouvelles puces proposées par Intel promettent de révolutionner l’expérience de conduite. Elles permettront une reconnaissance vocale, de geste et sur caméra rendant facile le contrôle de jusqu’à « sept écrans haute définition rendant des graphiques 3D et des fonctions interactives », si l’on en croit le communiqué de presse de la firme. L’entreprise américaine promet également que ces puces seront capables de faire tourner les titres de jeux triple-A les plus exigeants, ainsi que des applications de divertissement et de productivité alimentées par l’IA.

Une expérience hautement personnalisée

« Exécuter des commandes complexes de contrôle du véhicule à travers du traitement naturel du langage, répondre avec précision aux questions liées au véhicule et même engager des discussions informelles avec les utilisateurs ». Voilà ce qu’Intel promet d’apporter avec cette nouvelle puce, assurant une expérience de conduite largement personnalisée et rendant le voyage encore plus agréable et interactif.

Plus de 500 fonctionnalités et applications AI pour les automobiles ont été créées par la société américaine. Avec plus de 100 fournisseurs de logiciels indépendants travaillant sur l’expérience en véhicule, Intel espère devenir le partenaire privilégié des constructeurs automobiles grâce à l’A760A, qui sera également compatibile avec les logiciels développés pour sa plateforme PC iGPU.

Intel cherche à diversifier son activité

Au-delà de la volonté d’améliorer l’expérience automobile, l’entreprise semble également chercher à diversifier son activité face aux problèmes récents de prise en charge de la qualité sur ses puces PC et des difficultés financières. En effet, la diversification vers le marché automobile pourrait permettre à Intel de maintenir sa rentabilité malgré les difficultés.

Les voitures équipées de cette nouvelle technologie pourraient être sur le marché dès 2025. Une avancée technologique qui risque de bouleverser le paysage automobile.