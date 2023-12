TomTom et Microsoft combinent leurs forces pour intégrer l’IA générative aux automobiles

Préparez-vous à accueillir un assistant de conduite conversationnel entièrement intégré. Vous pourriez bientôt avoir un assistant qui interagit avec vous pendant vos trajets.

Tl;dr TomTom a annoncé un nouvel assistant automobile alimenté par l’IA.

La compagnie a collaboré avec Microsoft pour développer cette technologie.

L’assistant pourra s’intégrer aux interfaces des principaux constructeurs automobiles.

La technologie sera présentée au CES en janvier.

L’aube d’une nouvelle ère automobile avec TomTom

L’entreprise TomTom, réputée pour ses plateformes GPS, a récemment annoncé une grande nouvelle : le développement d’un assistant automobile alimenté par l’intelligence artificielle. Cette avancée technologique, produite en partenariat avec Microsoft, promet d’améliorer la voix interactive dans nos véhicules.

Une nouvelle technologie pour améliorer l’interaction avec le véhicule

L’assistant créé par TomTom naviguera, trouvera des arrêts sur une route, contrôlera les systèmes du véhicule, ouvrira les fenêtres et bien plus encore. Le tout avec une voix plus sophistiquée, permettant aux utilisateurs de converser naturellement avec leur voiture. Cette technologie intègre les techniques d’OpenAI, ainsi que des produits Microsoft tels qu’Azure Cosmos DB et Azure Cognitive Services. Il promet d’augmenter les capacités interactives, grâce aux derniers progrès en matière d’IA.

Une intégration aux fabricants automobiles majeurs

TomTom a annoncé son intention d’intégrer cet assistant à la variété d’interfaces proposées par les constructeurs automobiles majeurs. Chaque constructeur auto gardera sa propre identité de marque malgré cette collaboration avec l’entreprise. Bien qu’aucun partenariat définitif n’ait encore été annoncé, on peut s’attendre à voir cette technologie apparaître dans les véhicules de divers fabricants.

Présentation prévue au CES en janvier

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise tente d’intégrer un LLM (grand modèle de langage) dans une voiture. Cependant, c’est une première pour TomTom et son assistant sera dévoilé au CES en janvier. Une occasion pour nous d’observer de près comment cela fonctionne.