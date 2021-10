Instagram va permettre de planifier les live 90 jours à l’avance

Pour rester dans la course et figurer parmi les plates-formes les plus populaires, les développeurs doivent travailler constamment à sur l’expérience utilisateur. Cela passe par peaufiner les fonctionnalités existantes, en ajouter de nouvelles, corriger les éventuels bugs, etc. Aujourd’hui, Instagram annonce par exemple que les créateurs pourront planifier leurs lives jusqu’à 90 jours à l’avance.

Si vous voulez faire une diffusion en direct sur Instagram et attirer un maximum d’abonnés, ce serait une bonne chose d’en informer au préalable les éventuels spectateurs. En effet, si vous dites à vos abonnés quand et à quelle heure vous avez l’intention de passer en direct, certains pourront faire leur possible pour se libérer et vous regarder. Si vous ne le faites pas, si vous lancez un live sur un coup de tête, si l’on peut dire, les gens pourraient être occupés, indisponibles.

Malheureusement, contrairement à Facebook ou YouTube où vous pouvez planifier les lives, Instagram ne disposait pas d’une telle fonctionnalité. Au passé car tout ceci devrait changer très bientôt. La plate-forme vient en effet d’annoncer que, bientôt, les utilisateurs pourront planifier leurs directs jusqu’à 90 jours à l’avance. Autrement dit, que vous soyez un particulier ou une entreprise et que vous préparez un événement en direct, vous pourrez le planifier sur la plate-forme.

En plus de cette planification des lives, Instagram annonce son intention de déployer un “mode entraînement”. L’idée est la suivante : permettre aux utilisateurs de se connecter avec leurs invités avant le démarrage du direct pour réaliser certaines opérations, comme les contrôles de l’audio, de l’habillage, de l’éclairage, etc., pour s’assurer que tout se passe le mieux du monde.

Ces fonctionnalités devraient être déployées d’ici peu. Autrement dit, si vous êtes un créateur sur Instagram et que vous cherchez à mieux vous y organiser, ces nouvelles options devraient être très intéressantes. Encore un peu de patience et vous pourrez en profiter.

Going Live hits different when your followers come through 🙌

Live Scheduling lets you schedule your stream up to 90 days in advance and followers can set reminders to tune in ❤️🔔 pic.twitter.com/8t7BWmjEL7

— Instagram (@instagram) October 13, 2021