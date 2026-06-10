Instagram permet enfin de réorganiser sa grille de profil

Après des années de demandes, Instagram permet enfin de réorganiser les posts sur sa grille. Un petit bouton, mais un vrai changement pour les profils.

En bref Instagram déploie enfin la fonction de réorganisation de la grille de profil, annoncée depuis près d’un an.

Les utilisateurs peuvent désormais réorganiser leurs posts par glisser-déposer via l’option “Reorder grid” accessible depuis leur profil.

La fonction permet de repenser l’esthétique du profil, avec une limite : les posts épinglés restent fixes en haut de la grille.

On va pas se mentir, c’était une demande qui traînait depuis une éternité. Instagram permet enfin de réorganiser la grille de son profil, histoire d’arrêter de subir l’ordre chronologique quand on veut juste un feed propre.

La fonction que tout le monde réclamait finit par tomber

L’option arrive presque un an après que Adam Mosseri, patron d’Instagram, avait annoncé son arrivée. D’après USA Today, le déploiement démarre dès aujourd’hui, partout dans le monde, avec une promesse simple, déplacer ses posts comme on veut, sans se soucier de leur date de publication.

Meta a expliqué au média que cette nouveauté avait pris du temps parce que l’entreprise voulait la peaufiner. Franchement, vu le nombre de gens qui bricolent leur feed depuis des années pour garder une esthétique précise, ce retard avait fini par devenir un running gag. Mais cette fois, c’est bien là.

Le bouton est simple, l’effet sur le profil est énorme

Le fonctionnement, lui, reste très direct. Sur votre profil, il suffit de faire un appui long sur n’importe quel post. À côté de Pin to main grid et Archive, une nouvelle option apparaît, Reorder grid.

En touchant ce bouton, vous arrivez dans une fenêtre dédiée où les publications peuvent être déplacées par glisser-déposer. Le but est limpide, refaire l’ordre de votre contenu jusqu’à obtenir exactement la tête que vous voulez pour votre profil. Pour tous ceux qui pensent leur grille comme une vitrine, c’est un petit ajout logiciel, mais un gros changement d’usage.

Et il y a une limite à garder en tête. Les posts déjà épinglés restent en haut du profil. Dans l’écran de réorganisation, ils apparaissent grisés, donc ils ne bougent pas avec le reste. Logique, mais il valait mieux le savoir avant de tout refaire pour rien.

En vrai, Instagram préparait ça depuis longtemps

Ce qui est amusant, c’est que cette nouveauté n’a rien d’un sprint de dernière minute. Meta bossait dessus bien avant la prise de parole de Adam Mosseri. Dès 2022, Alessandro Paluzzi, connu pour fouiller le code des applis et dénicher des outils non annoncés, avait repéré une option « edit grid » dans Instagram.

Bref, la fonction arrive tard, très tard même, mais elle répond à un vrai besoin. Pour les créateurs, les marques ou juste les gens un peu maniaques de leur feed, la grille Instagram devient enfin modifiable comme elle aurait dû l’être depuis longtemps. Il était temps.