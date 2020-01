Instagram : la messagerie arrive sur la version web de la plate-forme

Instagram est principalement utilisé sur smartphone par ses utilisateurs. Cela étant dit, il peut être parfois plus pratique de passer par la version web – quand on n’a pas accès à son téléphone directement par exemple, au travail ou autre -. C’est particulièrement vrai pour répondre à ses messages. Et c’est précisément cette fonctionnalité que Instagram déploiera très bientôt. Tout du moins si les tests réalisés actuellement sont concluants.

La version web d’Instagram permet déjà de réaliser un certain nombre de choses mais il n’est pas possible d’envoyer des messages directs. D’ici quelque temps, les utilisateurs pourront donc non seulement le faire mais aussi créer des groupes de discussion et des conversations directement depuis leur navigateur web. Pour l’heure, ces fonctionnalités sont en cours de test auprès d’un nombre très restreint d’utilisateurs, comme le précisait Adam Mosseri dans un tweet. Le temps de s’assurer que tout fonctionne bien et de se débarrasser des derniers bugs qui pourraient subsister.

Nul doute que ces nouveaux ajouts sur la version web seront très appréciés. Mais nous ne savons malheureusement pas quand ceux-ci seront disponibles au grand public. Aucune date précise n’a été communiquée par Instagram. Espérons que ce ne sera pas long. Une chose est sûre, la messagerie directe depuis le web sera très pratique dans bien des cas. Et ce n’est pas tout. Outre cette dernière, Instagram a déjà prévu d’implémenter un certain nombre de fonctionnalités dans cette version. Celles-ci arriveront petit à petit dans le courant de l’année. De quoi vous permettre de lâcher un peu plus votre smartphone ?

For those of you into your DMs, today we start to test Direct on the desktop web. Now, it’s only a small percentage of people for now — we need to make sure it works well — but we hope to bring this to everyone soon.https://t.co/x0toGW66Bp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 14, 2020