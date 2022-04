Indiana Jones 5 sera un vrai retour aux sources

Une suite dans la veine des premiers films de Steven Spielberg.

Bien qu’il lui soit interdit de parler des personnages ou de l’histoire (la rumeur veut qu’il joue le rôle du méchant), le comédien danois Mads Mikkelsen a révélé dans une récente interview que Indiana Jones 5 sent bon le retour aux sources : “Les Aventuriers de l’Arche Perdue est l’un de mes films préférés, et il dégageait cette période dorée des séries des années 1940 – et c’est également le cas dans le cinquième film. Ils reviennent largement au premier et au deuxième film et restituent cette sensation originale, le Indy original, quelque chose de dense et d’épique. On a l’impression d’être dans un film de Steven Spielberg, même si c’est évidemment James Mangold qui le fait avec la même vision.”

Mads Mikkelsen en admiration devant Harrison Ford pour Indiana Jones 5

Il a également été impressionné par l’état de santé d’Harrison Ford, malgré une blessure pendant le tournage avec Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann, Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson et Toby Jones : “C’était la première fois que je le rencontrais, et c’est une personne incroyablement puissante. Pas seulement en tant qu’acteur, mais aussi physiquement. Je me souviens du premier jour sur le plateau, c’était en pleine nuit, puis nous nous sommes arrêtés à 5 heures du matin – et alors il est monté sur son VTT et a fait 50 kilomètres à vélo. Harrison Ford est un monstre d’homme, un monstre très gentil.“