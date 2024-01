“Immortality”, le jeu de mystère cinématographique, arrive sur PS5 le 23 janvier

On y trouve une touche de Hitchcock, un soupçon de Lynch et une bonne dose de passages en revue de clips vidéo. N'est-ce pas intrigant ?

Tl;dr Le jeu “Immortality” sort sur PS5 le 23 janvier.

C’est davantage un film interactif qu’un jeu vidéo.

Le jeu a été couronné parmi les meilleurs de 2022.

Son créateur, Sam Barlow, est également l’auteur d’autres jeux notables.

“Immortality” débarque sur PS5

Le 23 janvier marquera le jour tant attendu par la communauté de gamers : la sortie du jeu “Immortality” sur PS5. Le prix est fixé à 20 $, en alignement avec les autres plateformes. Pour rappel, le jeu est déjà disponible sur PC, Xbox Series X/S, Android et iOS, depuis son lancement en 2022.

Un film interactif plutôt qu’un jeu vidéo

“Immortality”, bien que catégorisé comme jeu, démontre davantage les caractéristiques d’un film interactif. Il emprunte à l’univers singulier des titres en full-motion des années 1990. L’intrigue captivante vous offre pour mission de résoudre la disparition mystérieuse de l’actrice Marissa Marcel. Le tout se fait à travers le “scrubbing” de séquences vidéo où vous collectez des indices. Son créateur, Sam Barlow, compare le gameplay à un “Metroidvania mental”, se référant à la stratégie de retour sur des clips antérieurs pour comprendre de nouveaux aspects du mystère.

Une pure merveille du jeu vidéoludique

Non seulement nous avons adoré “Immortality” lors de sa sortie, mais il a également rejoint la liste des meilleurs jeux de 2022. Le scénario, signé par les écrivains derrière des films comme “Wild at Heart” et des séries télévisées comme “Mr. Robot”, captive de bout en bout. Il est orienté plus vers les cinéphiles que vers les gamers habituels, alors ne vous attendez pas à beaucoup d’action. La performance des acteurs est toutefois irréprochable et l’ambiance y est dense et moody, rappelant les styles cinématographiques d’Alfred Hitchcock et surtout de David Lynch.

Sam Barlow, le créateur, a déjà fait ses preuves avec le jeu “Her Story”, acclamé par la critique, et “Telling Lies”, moins populaire. Il a également contribué à plusieurs entrées dans la franchise Silent Hill, dont “Silent Hill: Origins” et “Silent Hill: Shattered”.