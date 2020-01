Il vous faut des Joy-Con GameCube pour votre Nintendo Switch

Les fans de bricolage et de jeux vidéo aiment souvent personnaliser leurs PC, consoles et accessoires. Cela donne lieu à des créations parfois époustouflantes. La preuve aujourd'hui avec ces Joy-Con pour Nintendo Switch façon GameCube. Magnifique.

Si vous avez grandi avec les premières consoles Nintendo, vous avez peut-être déjà imaginé jouer sur votre Switch avec la manette GameCube, ne serait-ce que pour profiter au maximum de Super Smash Bros. Le twittos Shank est aussi un grand moddeur à ses heures perdues. Aujourd’hui, il dévoile sa nouvelle création, des Joy-Con façon GameCube. Le résultat est très réussi. Jugez plutôt.

Des Joy-Con de Nintendo Switch façon manette de GameCube

Pour réaliser ses manettes, notre passionné a démonté une manette Wavebird pour en faire une paire de Joy-Con qui reprennent pratiquement toutes les fonctionnalités des manettes officielles, y compris les petits boutons utilisés pour le multijoueur en écran partagé. Seul manque finalement l’infrarouge. Notre homme a même fabriqué une pièce centrale pour réunir les deux et profiter d’une manette très similaire à la Wavebird originale.

Création originale d’un moddeur talentueux et passionné

Shank a l’intention de fournir les fichiers CAD à celles et ceux qui voudraient se lancer mais ce n’est pas un projet pour débutant. Il y a bien plus de travail que simplement découper la manette en deux et glisser les Joy-Con dedans. Il a fallu ajouter les boutons manquants, modifier les existants et introduire certains éléments imprimés en 3D. Sans parler de tout l’aspect électriques. Même reproduire la couleur de la GameCube n’a pas été une mince affaire. Toujours est-il que si vous aimez les projets DIY, voilà qui pourrait assurément vous occuper. Si vous êtes fan de la première heure de la GameCube, n’hésitez plus. Vous savez comment occuper les mornes journées d’Hiver encore à venir. Et vous pourrez faire trôner fièrement votre Switch personnalisée dans votre salon.