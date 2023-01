IK iRig Stream Mic Pro, un micro à tout faire pour les musiciens et créateurs de contenu. Pour gérer l'audio comme un pro, où que vous soyez, avec des sources et des sorties très variées.

IK Multimedia a lancé le iRig stream Mic Pro, pensé et conçu pour être plus polyvalent que les micros des Blue et consort. Celui-ci combine un micro multi-pattern avec une interface audio 24 bits, 96 kHz pour iOS, Android, Mac et PC. Cela permet aux créateurs de réaliser des opérations très diverses depuis un smartphone ou une tablette ou en se connectant facilement à un lecteur multimedia, un clavier ou un autre appareil.

L’entreprise promet un “son net, clair et détaillé” grâce à deux capsules de micro vous permettant d’opter pour des patterns comme cardioïde, figure 8, omnidirectionnel ou stéréo. Les convertisseurs 24 bits 96 kHz offrent une sortie de grande qualité, que vous pouvez vérifier directement grâce à la sortie casque.

En ce qui concerne l’interface audio, vous pouvez brancher des appareils comme des tourne-disques, des tables d’harmonie ou des claviers directement en utilisant l’entrée audio 3,5 mm. Avec le contrôle du mix, vous pouvez mélanger l’audio enregistré via la sortie casque.

Ce micro dispose aussi du Loopback+ de l’entreprise qui permet non seulement d’ajouter de la musique depuis un smartphone ou un autre appareil, mais aussi router le signal du micro vers une app tierce pour ajouter un reverb, un égaliseur ou une réduction de bruit. De là, vous pouvez envoyer le signal à une app comme TikTok, permettant une sortie facile “sur des apps qui ne permettent normalement pas le traitement de l’audio ou l’ajout de musique de fond”, comme l’explique IR Multimedia dans son communiqué de presse.

Les paramètres peuvent être définis dans un panneau de contrôle unique et les différents niveaux suivis via des indicateurs LED. L’ensemble peut fonctionner en mode stéréo ou multicanaux et dans la boîte, des câbles pour iPhone, iPad, Android et Mac/PC sont inclus. L’appareil est alimenté par son hôte et est certifié MiFi.

Toutes ces fonctionnalités se ressentent dans son tarif. Là où le Blue Yeti coûte une centaine de dollars et que l’on trouve nombre d’alternatives sous ce tarif, le iRig Stream Mic Pro coûte 170 €. Ce qui reste probablement moins onéreux qu’un micro et une interface achetés séparément. L’appareil est livré avec plusieurs apps gratuites, dont iRig Recorder 3 LE pour les appareils mobiles et MixBox CES (iPad) et MixBox SE (Mac/PC). Disponible dès à présent pour 170 € sur le site de IK Multimedia et certains revendeurs.