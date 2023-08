IGN introduit un chatbot IA pour ses guides de jeux vidéo. Pour l'heure, c'est une version alpha limitée à Tears of the Kingdom.

Le célèbre site dédié au jeu vidéo IGN a lancé tout récemment un outil d’intelligence artificielle qui devrait permettre à ses lecteurs de profiter plus facilement de l’aide disponible sur leur jeu du moment. Autrement dit, vous ne devriez plus avoir besoin de faire des recherches très précises sur Google ou autre ou encore plonger dans des discussions sans fin sur Reddit pour vous débloquer dans tel ou tel jeu.

Pour l’heure, le chatbot n’a été lancé que sur le guide de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom d’IGN. Et il faudra avoir un compte IGN pour profiter du chatbot, mais à l’heure d’écrire ces lignes, tout le monde peut l’essayer.

IGN explique que cette expérience de chatbot, qui est toujours en phase d’alpha, est basée sur les guides, trucs et astuces et autres contenus écrits par le site ainsi que les divers contributeurs.

“Nous imaginons cette fonctionnalité de guide comme une solution de recherche complète pour celles et ceux qui cherchent des réponses rapides à un problème complexe, en proposant des solutions immédiates et pratiques sans avoir à fouiller dans de nombreuses pages”, écrivait IGN dans un post annonçant l’arrivée de ce chatbot.

Comme toujours, avec ce genre d’expérience, il faudra pouvoir l’utiliser dans des conditions réelles, et sur des jeux très différents, pour jauger de l’efficacité de ce chatbot IA. Toujours est-il que, si les réponses proposées sont justes et précises, cela devrait faire gagner beaucoup de temps aux joueurs. Et il y a à fort à parier que ce genre de fonctionnalité se multipliera, sur les sites spécialisés comme si les sites plus généralistes.