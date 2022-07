iFixit commence à vendre des pièces détachées de smartphones Google Pixel pour vos réparations

iFixit vend des pièces détachées officielles pour réparer votre Google Pixel. Des kits de réparation et des guides complets sont aussi disponibles.

Si votre Google Pixel a besoin d’une réparation quelconque, vous pouvez évidemment passer par la voie “officielle”, à savoir le renvoyer au constructeur, mais vous pouvez aussi désormais acheter les pièces officielles à remplacer pour régler le souci vous-même. Les composants en question et les guides détaillés pour les réparations sur les Google Pixel 2 et plus récents sont disponibles sur iFixit.

Les pièces disponibles sont les suivantes : écrans, batteries, modules caméra arrière. Celles-ci sont disponibles à la carte et iFixit entend bien étoffer son catalogue dans le futur. Vous pouvez aussi acheter de Fix Kits, lesquels, selon iFxit, incluent tout ce qu’il faut à un possesseur de Pixel pour réparer son appareil. Chaque kit comporte un outil pour ouvrir le téléphone et de l’adhésif officiel pour le sceller une fois l’opération terminée. Les composants sont garantis à vie par iFixit, excepté la batterie, garantie un an seulement.

Des kits de réparation et des guides complets sont aussi disponibles

iFixit vend ces pièces aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et dans les pays européens dans lesquels Google propose ses Pixel, y compris en France donc. L’entreprise prévoit aussi de prendre ainsi en charge les futurs modèles de Pixel le plus rapidement possible après leur commercialisation. Le site aura par exemple les guides et les premiers composants pour le Pixel 6a cet automne. De plus, iFixit vend aussi ces pièces en gros aux magasins de réparation indépendants.

Google et iFixit avait annoncé un partenariat en avril dernier pour offrir, justement, des pièces officielles aux possesseurs de Pixel. Apple et Samsung se sont quant à eux engagés à permettre à leurs clients de réparer eux-mêmes leurs appareils. Des décisions prises suite à la multiplication des lois autour du droit à la réparation.