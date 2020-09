Hyrule Warriors : Age of Calamity, la préquelle de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

L'éditeur Koei Tecmo combine le gameplay nerveux des jeux Warriors d'Omega Force à l'univers et aux paysages grandioses de The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour créer une expérience aussi unique qu'enivrante sur Nintendo Switch.

Prévu pour le 20 novembre prochain en exclusivité sur la Switch de Nintendo, Hyrule Warriors : Age of Calamity va transporter les joueurs à l’époque du Grand Fléau et leur donne la possibilité de participer à des batailles stratégiques à l’action effrénée dans des lieux bien connus d’Hyrule. Celui-ci va ainsi proposer un système de jeu mêlant action rapide et stratégie qui sera familier aux fans d’Hyrule Warriors et de Fire Emblem Warriors, basé sur les combos et le déchaînement d’attaques spéciales spectaculaires. Il saura ravir les joueurs en quête d’un jeu à l’action frénétique directement lié à la chronologie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. De la coopération sera d’ailleurs disponible : “Invitez un ami à vous rejoindre sur le champ de bataille et faites équipe en local sur un même écran pour mettre toutes les chances de votre côté face au Fléau Ganon. Libre à vous ensuite de combattre sur le même front ou de vous séparer pour mieux couvrir le terrain !”

Pre-order the digital version of #HyruleWarriors: Age of Calamity to receive the Lucky Ladle in-game item! Link can equip it in battle (paired with a Pot Lid), or you can fuse it with other weapons for stat boosts. https://t.co/9lDKqeBnn6 pic.twitter.com/nfSC1dDkeq — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 8, 2020

Hyrule Warriors : Age of Calamity, une histoire inédite qui se déroule 100 ans avant The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Eiji Aonuma, producteur de la série The Legend of Zelda : “L’année dernière, nous avons fait savoir que nous avions commencé le développement de la suite de Breath of the Wild. De par le monde, vous êtes encore très nombreux à continuer à jouer à cet opus, et je tiens à vous en remercier du plus profond de mon coeur. Merci infiniment à tous. Pour ce qui est de la suite, afin de rendre le vaste monde que vous avez aimé explorer dans le jeu original encore plus impressionnant, notre équipe travaille d’arrache-pied sur son développement. Il vous faudra donc attendre encore un peu avant que nous puissions vous en dire plus. En attendant, nous avons préparé pour vous une manière différente d’explorer le monde d’Hyrule avec le beat’em all Age of Calamity. Dans le jeu d’origine, le Grand Fléau qui s’est déroulé il y a un siècle était évoqué, mais l’événement en lui-même n’était pas montré dans son intégralité. Dans ce nouveau jeu, vous pourrez vivre ces moments-là.”

Yosuke Hayashi, producteur chez Koei Tecmo : “Age of Calamity est né quand Aonuma-san nous a approché en disant ‘Je pense qu’il serait intéressant de créer un jeu Warriors qui raconterait l’histoire du Grand Fléau’. Les précédents Hyrule Warriors étaient pleins de conventions des Zelda auxquelles les fans sont habitués et que Breath of the Wild a fait voler en éclats. Il en est peut-être de même pour vous, mais pour quelqu’un comme moi, qui a longtemps joué aux jeux Zelda, ce fut une expérience extraordinaire. Ce nouveau titre est très spécial pour moi. Contrairement aux précédents Hyrule Warriors, il a été développé en étroite collaboration avec l’équipe Zelda à tous les stades du projet, que ce soient la direction du gameplay, les graphismes, le monde ou les dialogues. Et même si nous avons conservé le gameplay particulier de la série des Warriors avec des batailles palpitantes à un contre mille et un large éventail de personnages jouables, c’est devenu le seul jeu qui vous permettra de découvrir le monde 100 ans avant Breath of the Wild. Nous aimerions que vous fassiez l’expérience du destin qui attend Link, les quatre Prodiges et Zelda au cours du Grand Fléau.“