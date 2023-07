HYPER REAL : un nouveau label dédié aux jeux indépendants asiatiques

Sankei Digital va mettre en lumière des productions vidéoludiques avant-gardistes et uniques en provenance du Japon et de l'Asie via le label HYPER REAL.

L’objectif d’HYPER REAL est d’étendre les possibilités des jeux vidéo dans la réalité à travers quatre composantes, à savoir REVOLUTIONARY (jeux qui bouleversent les concepts existants), EXTREME (jeux avec des passions extraordinaires), AESTHETIC (jeux qui sont uniques et hautement artistiques) et LEADING (jeux qui sont progressifs et innovateurs).

Les premiers jeux du label HYPER REAL

34EVERLAST (Kanata Lab/PC via Steam) : “La fin de tous les mondes est proche” – Dans une salle de classe baignée par le soleil couchant, une jeune fille déclare que la fin du monde est proche. Le seul moyen de survivre est de détruire les mondes éternels qui existent parallèlement à notre planète. Deux jeunes filles luttent pour leur propre existence dans un monde au bord de la destruction. Un jeu d’action-aventure basé sur des boucles où les actions du joueur déterminent tout.

Aojuji Hospital Tokyo Eidolic Anatomy Division (Furoshiki Lab/Nintendo Switch et PC via Steam) : Un roman d’horreur japonais dont l’action se déroule dans le Japon de 1999. Le protagoniste est impliqué dans l’énigmatique organisation de l’hôpital Aojuji après certains incidents et rencontre des événements macabres causés par des anomalies. Des angoisses débordant d’un four d’enfer, des incidents causés par des légendes urbaines, du folklore et des malédictions du sang – enquêtez sur les corps des incidents par le biais de l'”anatomie” et découvrez la vérité !

Dome-King Cabbage (Cobysoft/PC via Steam) : Un roman visuel surréaliste et psychédélique qui se déroule dans l’univers d’un RPG de chasse aux monstres. Mash, le protagoniste, est aux prises avec sa capacité à percevoir la réalité à travers une lentille de RPG. Il se rend à un entretien d’embauche pour obtenir le titre énigmatique de Dome-King.