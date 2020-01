Huawei dévoile OpenEuler, sa distribution CentOS basée sur Linux

Pour éviter de se retrouver sans système d'exploitation mobile suite aux sanctions américaines, Huawei avait développé une alternative. Elle en dévoile aujourd'hui le code source sur Gitee, le GitHub asiatique.

Après avoir traversé une tempête de mauvaises nouvelles, Huawei a rebondit en proposant rapidement des solutions logicielles qui lui permettraient de faire face à l’interdiction mise en place par le gouvernement américain à travers des sanctions commerciales. Si HongMeng OS, annoncé comme “prêt dans quelques mois” paraissait être une alternative viable à Android, on apprenait au mois de juillet 2019 que le système d’exploitation avait été pensé pour les objets connectés (il était officialisé un mois plus tard sous le nom HarmonyOS). Dans le même temps, Huawei avait également arrêté ses chaînes de production pour son ordinateur portable MateBook X, avant de proposer en septembre des laptop équipés de Linux (la distribution Deepin). Suite à la fin des 3 mois de sanctions, et après un G20 où Donald Trump et Xi Jinping ont entamé de nouvelles discussions, des concessions ont été faites pour permettre aux fabricants américains de commercialiser leurs produits aux constructeurs chinois. Huawei bénéficie actuellement d’une licence temporaire de trois mois qui lui permet de poursuivre ses transactions avec des organisations américaines, sans licence. Elle expirera en février.

Le code source publié sur Gitee

Malgré tout, Huawei avait alors à ce moment-là déjà commencé à travaillé sur OpenEuler, sa distribution Linux basée sur CentOS. Aujourd’hui, la firme chinoise a publié le code source de sa distribution sur Gitee, l’équivalent asiatique de Github. Deux packages en particulier ont été mis en avant : iSulad et A-Tune. Selon la documentation, “iSulad est un conteneur léger basé sur le service gRPC. iSulad est écrit en C, mais toutes les interfaces sont compatibles avec OCI. A-Tune est un logiciel système permettant d’optimiser automatiquement le système en fonction de plusieurs scénarios avec un moteur d’IA intégré.”

Un projet encore en cours

Huawei affirme que ses développeurs ont apporté un certain nombre d’améliorations au code ARM64 openEuler pour améliorer l’efficacité multicœur. Le chinois travaille également sur un écosystème de “calcul vert” avec Linaro et l’Alliance de l’industrie verte. Il y aurait à ce jour plus de 50 contributeurs et un peu moins de 600 commits sur le projet. OpenEuler est destiné à être une distribution Linux d’entreprise, plutôt qu’au grand public.