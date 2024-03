Les écouteurs ouverts se font rares et pourtant Huawei continue à proposer des appareils avec cette architecture. Bien évidemment, les écouteurs ne peuvent pas atteindre le même niveau que des intra-auriculaires, mais le constructeur chinois n’en demeure pas moins sérieux sur sa proposition.

On va finalement se retrouver avec des basses un peu en retrait par rapport aux médiums, le son est très agréable et se rapproche des AirPods d’Apple par exemple. Au besoin, dans l’application, on pourra sélectionner la signature sonore de son choix (il est dommage qu’on ne puisse pas nous-mêmes le régler), pour adapter au type de musique écouté.

Sur l’isolation, les écouteurs ne proposent rien, contrairement aux Freebuds 3 qui même avec le format ouvert proposaient de l’ANC. Ici, on va donc augmenter le volume pour tenter de camoufler les bruits extérieurs et cela ne modifie pas trop la qualité audio des FreeClip. Par contre, sur les appels, les 3 micros sont “mieux” placés que sur des intras, on va donc avoir un bonne captation de la voix et être plus intelligible pour notre correspondant.



Si la boule doit s’approcher le plus possible de votre canal auditif, j’ai préféré mettre le haricot un peu plus bas pour avoir une meilleure tenue lors de mes sessions d’écoute.