HTC prévoirait de lancer de nouveaux smartphones 5G cette année

HTC est resté assez discret sur le marché du smartphone ces derniers temps. La marque pourrait pourtant lancer de nouveaux modèles 5G avant la fin de l'année.

Le marché du smartphone est actuellement très difficile. Entre les géants Apple et Samsung et les fabricants chinois qui en le vent en poupe, il est très délicat de se faire une place et/ou de la garder. Nombreux déjà sont les fabricants qui en ont fait les frais. HTC s’était fait discret depuis un certain temps. La marque prévoirait pourtant de lancer de nouveaux smartphones 5G cette année.

Sur le marché du smartphone, HTC est resté pratiquement muet depuis de longs mois. Cela étant dit, le fabricant n’a pas totalement quitté le marché, pas encore tout du moins, et il semblerait que ce ne soit pas à l’ordre du jour. En effet, un nouveau rapport de DigiTimes affirme que HTC préparerait son retour dans les mois à venir avec le lancement de plusieurs modèles de smartphones 5G.

Volonté pour la marque de revenir sur le marché ?

Les efforts de HTC en ce qui concerne les smartphones ont été assez sporadiques ces derniers temps. La marque a bien lancé de nouveaux produits ça et là, et même proposé des concepts assez intéressants comme un smartphone bâti autour de la blockchain. Difficile, à ce stade, de savoir quels genres d’appareils nous pourrions avoir dans les mois à venir. S’agira-t-il de modèles 5G d’entrée de gamme ? Un modèle haut de gamme pourrait être le signe d’un réel désir de revenir sur le marché en bonne et due forme.

Au début de l’ère des smartphones, HTC comptait parmi les acteurs incontournables du marché, rivalisant avec les Samsung, LG et Motorola. Malheureusement, comme nombre de marques, ils ont perdu des parts de marché année après année, les reléguant dans les bas-fonds du classement. La messe semblait dite avec la vente de la division smartphone à Google.

Et pourtant, aujourd’hui, il se pourrait que de nouveaux modèles fassent leur apparition dans les mois à venir. Nul ne sait quels sont véritablement les plans de l’entreprise. Est-ce une dernière tentative ? Faut-il y voir là l’intention de revenir sur ce marché ? Il faudra attendre de découvrir les smartphones en question avant de pouvoir se faire une idée. À suivre !