Horizon Zero Dawn arrive sur Steam et l’Epic Games Store le 7 août

Nombre de gros jeux vidéo font leur sortie sur console et délaissent le PC. À tort ou à raison. Certains arrivent sur le tard sur PC, pour le plus grand bonheur des fans. C'est le cas de Horizon Zero Dawn, bientôt disponible sur Steam et l'Epic Games Store.

Sony avait confirmé il y a quelques mois que Horizon Zero Dawn ne serait plus une exclusivité PlayStation 4. Autrement dit, le jeu allait pouvoir enfin arriver sur PC. Ne manquait plus qu’à connaître la date de disponibilité de cette arrivée. C’est aujourd’hui chose faite et ce sera pour le 7 août 2020.

Horizon Zero Dawn arrive sur PC le 7 août 2020

Le RPG de Guerrilla Games – à qui l’on doit la licence Killzone – a annoncé que le jeu sera disponible sur Steam et sur l’Epic Games Store à compter du 7 août prochain. La version PC de Horizon Zero Dawn : Complete Edition inclut le DLC Frozen Wilds et propose de nouvelles améliorations visuelles, comme un framerate débloqué et la prise en charge des écrans ultra-larges. Préparez-vous à de meilleurs graphismes en général. Un outil de benchmarking est aussi accessible, tout comme bon nombre d’options graphiques.

Sur Steam et sur l’Epic Games Store

Pour se rendre compte du travail effectué sur cette version PC, Guerrilla Games a publié le trailer ci-dessous. Assez impressionnant. Les joueurs qui n’ont pas eu l’occasion de découvrir Horizon Zero Dawn sur PS4 – très certainement l’un des meilleurs titres sur cette plate-forme – pourront enfin le découvrir sur PC. Les fans de HZD, eux, pourront repartir vivre les aventures de Aloy en attendant la suite sur PS5 l’année prochaine.