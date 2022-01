Horizon Forbidden West : le casting fait les présentations

Les talentueux comédiens Ashly Burch (la chasseuse de machines Aloy), Carrie-Anne Moss (la mystérieuse et impénétrable Tilda), John Hopkins (Érend, le guerrier oseram jovial), John MacMillan (Varl, l’ami fidèle d’Aloy), Lance Reddick (l’énigmatique Sylens) et Noshir Dalal (le guerrier tenakth Kotallo) discutent de leur rôle dans Horizon : Forbidden West, la prochaine exclusivité PS5 et PS4 de Guerrilla Games.

New additions and familiar faces join our cast in Horizon Forbidden West! Learn more about their experience playing the roles of Aloy, Sylens, Varl, Kotallo, Erend and Tilda!

— Guerrilla (@Guerrilla) January 20, 2022