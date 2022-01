Hogwarts Legacy : Wizarding World confirme la sortie pour 2022

Si de récentes rumeurs laissent entendre que Hogwarts Legacy va prochainement voir sa date de sortie être décalée une deuxième fois pour viser 2023, le blog officiel Wizarding World dédié à la franchise médiatique fantastique et univers fictif partagé basée sur la série de romans Harry Potter de J. K. Rowling assure que cette nouvelle adaptation vidéoludique arrivera bien dans les temps : “2022 est également l’année de la sortie du jeu pour console très attendu du label Portkey Games de Warner Bros Games, Hogwarts Legacy. Développé par Avalanche Software, ce RPG d’action permet aux joueurs d’être au centre de leur propre aventure dans le monde des sorciers de la fin des années 1800. Qu’il s’agisse d’apprendre des sorts puissants, de préparer des potions, d’affiner ses compétences au combat ou de dompter des bêtes magiques, ce jeu permettra aux joueurs de découvrir le monde magique en tant qu’élève de l’école de sorcellerie Poudlard comme jamais auparavant, tout en déterminant le destin de l’ensemble du monde des sorciers.”

For those wondering about #HogwartsLegacy and worried about recent rumours, this article by @wizardingworld confirms that game will be released this year (or at least, that's the current plan) https://t.co/zaKN77f0du

— The Rowling Library (@rowlinglibrary) January 18, 2022