Hitman 3 proposera des missions à la première personne sur le PSVR

Hitman est une licence très appréciée des joueurs. Le troisième opus arrivera bientôt et marquera la fin de la trilogie prévue initialement. Et il y en aura pour tous les goûts. Notamment pour les amateurs de réalité virtuelle. Explication.

Avez-vous déjà eu envie d’enfiler le costume de l’Agent 47 ? Ce sera possible lorsque Hitman 3 sera disponible sur PlayStation VR en janvier prochain, ainsi que sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Sony a donné un premier aperçu de ce Hitman en réalité virtuelle, à la première personne, durant son récent State of Play.

Hitman 3 se jouera aussi en réalité virtuelle à la première personne

Hitman 3 marquera la fin de la trilogie prévue initialement. Et nombre d’éléments des deux premiers opus seront jouables en réalité virtuelle sur les consoles Sony. Tous les lieux des trois jeux seront accessibles sur le PSVR via Hitman 3. Une fonctionnalité de Hitman 3 qui permettra aux joueurs d’importer des localisation des deux opus précédents, s’ils possèdent les jeux, et d’évoluer dans ces environnements en réalité virtuelle.

“Hitman 3 VR va changer la manière dont vous jouez en vous offrant une vue à la première personne et en vous permettant de vous immerger totalement dans les différents lieux, toujours très riches en détails, que propose la série”. Des mots très alléchants de la part du directeur des communications de IO Interactive Travis Barbour sur le PlayStation Blog.

Préparez-vous à enfiler le costume de l’Agent 47

Et l’homme ne s’arrête pas là : “Vous vous retrouverez face à face avec vos cibles, vous les regarderez dans les yeux, vous vous fondrez dans une foule compacte, vous entendrez les conversations autour de vous et pourrez interagir avec les objets avec vos propres mains. Vous pourrez par exemple attraper une poêle à frire pour assommer un garde et ensuite utiliser cette poêle pour dévier les balles qui arriveront sur vous pendant votre fuite !”

Pour l’heure, aucune date précise pour la sortie de Hitman 3 mais IO Interactive promet de nouvelles informations sur le sujet dans les mois à venir.