Highlander : le remake avec Henry Cavill est confirmé

Le réalisateur Chad Stahelski sera aux commandes du nouveau film Highlander pour Lionsgate.

Décrit comme un John Wick avec des épées, le remake de Highlander sera un film à gros budget qui coûtera plus de 100 millions de dollars. Il sera basé sur le film original de 1986, qui mettait en scène Christopher Lambert, Sean Connery et Clancy Brown dans le rôle d’êtres immortels, se chassant les uns les autres pour acquérir plus de pouvoir. Joshua Davis, Neal H. Moritz, producteur de Fast and Furious, Chad Stahelski (par le biais de sa société de production 87Eleven Entertainment) et Louise Rosner sont les producteurs du remake.

Lionsgate Moving Forward With Henry Cavill & Chad Stahelski 'Highlander' Reboot As Action-Fantasy Pic Heads To AFM To Enliven A Strike-Hit Market https://t.co/uJeqOEU35y — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 27, 2023

La version actuelle du scénario est signée Mike Finch. Le regretté Peter S. Davis, producteur du film original Highlander, a initié le développement du remake. Summit Entertainment a d’abord acquis les droits de remake de l’original en 2008 avant le rachat par Lionsgate qui cherche maintenant des partenaires pour la production et la distribution.

Henry Cavill, le nouveau Highlander de Lionsgate

Vedette du remake de Highlander, l’ancien acteur de Superman et de The Witcher, Henry Cavill, est très demandé à Hollywood. Parmi les films en cours de tournage figurent Argylle de Matthew Vaughn et deux projets de Guy Ritchie, dont le film The Ministry of Ungentlemanly Warfare sur la Seconde Guerre mondiale. Quant à Chad Stahelski, il a réalisé les quatre films consacrés à John Wick, qui ont été une mine d’or pour Lionsgate, avec des recettes estimées à 1,5 milliard de dollars. Il a précédemment parlé du nouveau Highlander comme étant le premier d’une trilogie.