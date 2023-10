Hexrite : un TPS magique dans un monde fantastique

Phabula dévoile Hexrite.

Dans Hexrite, les joueurs incarnent un sorcier, faisant partie d’un groupe de personnages mystérieux, qui entreprend une quête pour accomplir un ancien rituel. Au cours de leur périple, ils affronteront de dangereux ennemis, rencontreront des êtres étranges et traverseront des paysages fantastiques. En plus d’avoir accès à un vaste arsenal de sorts qui peuvent être utilisés contre les ennemis et les boss grâce à un système de combat classique rempli d’action, ils pourront les améliorer pour de nouvelles utilisations et découvrir des magies interdites.

Un trailer pour Hexrite

Les Auras représentent une caractéristique unique dans Hexrite. Il s’agit de puissants dômes magiques que les joueurs peuvent lancer et qui modifient l’état de la zone qui les entoure, ainsi que celui de leurs ennemis, en invoquant des mines magiques, en faisant apparaître des nuages de poison ou en transformant le sol en un champ glissant. Enfin, ces derniers auront également la possibilité d’explorer des paysages fantastiques pour découvrir des secrets cachés.

Hexrite sortira sur PC via Steam à une date inconnue.