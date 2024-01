Henry Cavill annonce des avancées majeures dans l’adaptation de Warhammer 40K

Le développement de la série télévisée Warhammer 40K continue de prendre forme avec l'appui de l'acteur britannique Henry Cavill.

Tl;dr Henry Cavill travaille sur l’adaptation de Warhammer 40K pour Amazon Prime Video.

L’acteur sera producteur et acteur principal de la série.

Henry Cavill a partagé son enthousiasme et son implication personnelle dans le projet.

La série télévisée Warhammer 40K pourrait sortir en 2025.

Henry Cavill : le passionné derrière l’adaptation de Warhammer 40K

Henry Cavill est plus qu’un acteur dans la série télévisée de Warhammer 40K pour la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Avant même que Amazon Studios accepte de la produire, il a été un véritable passionné en jouant un rôle essentiel dans son développement.

Un projet qui lui tient à coeur

Henry Cavill a révélé son enthousiasme et son dévouement pour ce projet lors d’une interview avec Collider pour son nouveau film, Argylle. Il a dévoilé combien il est important pour lui de donner vie à la série, et a fait part de l’avancement du projet. Ses mots étaient pleins d’émotion :

J’adore Warhammer depuis que je suis enfant, ce moment est donc vraiment spécial pour moi. Avoir l’opportunité de guider cet univers cinématographique depuis son origine est un grand honneur et une grande responsabilité. Je ne pourrais être plus reconnaissant pour tout le travail acharné fourni par Vertigo, Amazon et Games Workshop pour que cela se produise. Un pas de plus vers la réalisation d’un rêve presque de toute une vie.

Un rôle de fan à créateur

Tout comme son enthousiasme pour le rôle de Geralt de Riv dans The Witcher sur Netflix découlait de ses propres expériences en tant que fan, l’implication de Henry Cavill dans Warhammer 40K trouve ses origines dans son lien avec le jeu. Il a même partagé sur son compte Instagram en 2021 l’avancement de la peinture de plusieurs figurines miniatures. Ses co-stars dans The Witcher l’ont même comparé à une “bible” pour la série, ce qui renforce la foi des fans dans sa fidélité à l’adaptation de Warhammer 40K.

Une sortie prévue pour 2025

Il se peut que nous devions attendre encore un moment avant de voir la série Warhammer 40K de Cavill. L’accord entre les studios et Games Workshop n’a été signé qu’en décembre 2023, permettant au projet d’entrer en pré-production. En raison de la quantité d’effets spéciaux nécessaires, la série pourrait ne pas voir le jour avant 2025. Néanmoins, l’excitation de Cavill pour Warhammer 40K est certainement contagieuse et ses commentaires personnels sur la production mettent en évidence sa passion et son investissement.