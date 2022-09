Hellraiser : un reboot avec Jamie Clayton en Pinhead

Une nouvelle version du classique de l'horreur de Clive Barker produite par Hulu en association avec Spyglass Media Group.

Réalisé par David Bruckner et écrit par Ben Collins et Luke Piotrowski, avec l’aide des producteurs David S. Goyern, Keith Levine, Clive Barker, Marc Toberoff, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Todd Williams et Chris Stone, le reboot de Hellraiser met en scène une jeune femme qui lutte contre la toxicomanie entre en possession d’une ancienne boîte à puzzle, sans savoir que son but est d’invoquer les Cénobites, un groupe d’êtres surnaturels sadiques venus d’une autre dimension.

Un trailer pour le reboot de Hellraiser

Hellraiser sera disponible le 7 octobre octobre prochain sur Hulu aux Etats-Unis. Le casting comprend Odessa A’zion (Grand Army), Jamie Clayton (The L Word : Generation Q, Sense8), Adam Faison (Everything’s Gonna Be Okay, Yes Day), Drew Starkey (Outer Banks, The Devil All the Time), Brandon Flynn (Ratched, 13 Reasons Why), Aoife Hinds (The Long Call, Normal People), Jason Liles (Stereoscope, Rampage), Yinka Olorunnife (The Transporter), Selina Lo (Boss Level, Q8 Unleashed), Zachary Hing (Halo), Kit Clarke (Leonardo), Goran Visnjic (The Boys, Timeless) et Hiam Abbass (Succession, Blade Runner 2049).

Pour mémoire, le film original, qui a fait découvrir aux fans d’horreur le monstre emblématique connu sous le nom de Pinhead, présente une femme qui tombe sur le corps partiellement formé et récemment ressuscité de son beau-frère. Elle commence alors à tuer pour qu’il revitalise son corps, afin qu’il puisse échapper aux êtres démoniaques qui le poursuivent depuis qu’il s’est lui-même échappé de leur monde souterrain sadique. Clive Barker a réalisé le film à partir de son propre scénario, lui-même basé sur sa nouvelle de 1986, The Hellbound Heart. Clare Higgins, Ashley Laurence, Andrew Robinson, Sean Chapman, Robert Hines, Doug Bradley, Nicholas Vince, Simon Bamford, Grace Kirby et Oliver Smith sont les acteurs principaux.