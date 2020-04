Hellraid va devenir un DLC pour Dying Light

Dans le courant de l'été sur consoles et PC, une nouvelle extension de Dying Light enrichira l'histoire principale.

Le studio polonais Techland ressuscite son FPS dark fantasy Hellraid pour en faire un contenu téléchargeable associé à Dying Light, le célèbre survival horror en vue à la première personne dont la suite n’a toujours pas de date de sortie depuis son report. Vendu comme un AA (époque PS3/Xbox 360) en dématérialisée puis un AAA ambitieux avec un accès anticipé (PC puis PS4/Xbox One), Hellraid avait finalement été annulé : “Contrairement à ce qui avait été annoncé auparavant, et que le développement a été arrêté. Récemment, nous avons mené l’enquête et sommes parvenus à la conclusion que Hellraid, dans son état actuel, ne correspond pas à nos attentes. Par conséquent, nous avons décidé que le mieux à faire, c’était encore de repenser notre jeu.”

L’oublié Hellraid sera bientôt de retour avec Dying Light

Hellraid va prendre le forme d’une extension où une borne d’arcade trouvée par les survivants dans La Tour, suite à une panne d’électricité, va donner accès à un donjon inédit avec de nouveaux adversaires et des armes originales. Il sera possible d’y jouer en solo ou en coopération. Si ce nouveau contenu de Dying Light sera disponible durant l’été sur les consoles de Sony et Microsoft ainsi que sur PC, de nouvelles informations seront dévoilées seulement dans quelques semaines.